全球最大黄金生产国恐将减产

自2007年首次超过南非成为全球最大黄金生产国以来，中国的黄金产量一直稳居第一。即使国际金价去年跌入熊市，去年中国的产量也创造了428吨的最高纪录。中国黄金协会预计，今年产量可能超过470吨，再创新高。但业内预计，随着金价一再下挫，中国的黄金生产可能达到巅峰，将要开始下滑。





如以下彭博图表所示，上月现货金价跌至每盎司1132.16美元的四年新低。继去年大跌28%后，截至本月22日，今年金价又下跌了2.1%。华尔街见闻上月援引世界黄金协会（WGC）数据称，尽管今年第三季度现货金价下跌9%，中国黄金需求仍同比大减37%。而全球金属统计局（WBMS）数据显示，今年1月-10月，中国的金矿产量增长15%，远超同期全球总产量3.4%的增幅。

WBMS数据显示，今年8月到10月，中国的月度黄金产量增长几乎停滞。南非金矿企业Gold Fields Ltd.的CEO Nick Holland上月表示，矿业公司的成本大都高于现货金价，明年资产减计的可能性增加。

今年山东黄金矿业、紫金矿业等中国四大黄金生产商今年的每单位生产成本为每克人民币146元。瑞银驻上海分析师Lin Haoxiang预计，明年这一成本将增至每克人民币150元，约合每盎司749美元。

Lin Haoxiang认为，由于金矿企业预计金价下行趋势将持续，黄金产量温和增长的趋势将持续到明年。金价下跌正在影响一些高成本的中国私人金矿，一些大金矿选择了裁员和削减资本投资这类措施降低成本。

