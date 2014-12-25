美国原油库存远超预期 美油盘中暴跌超3%

美国能源信息署公布的数据显示，截至12月20日当周，美国原油库存增加726.7万桶，远超预期的下降250万桶。

与EIA数据趋势一致，昨日API公布的库存数据也表明，原油市场供大于求形势严峻。美国12月19日当周API原油库存增加540万桶，前值为增加190万桶；汽油库存增加550万桶，前值为增加280万桶；精炼油库存增加110万桶，前值为减少100万桶。不过，周二该数据公布后，市场反应相对平淡，仅小幅下跌。

据《华尔街日报》报道，Jefferies分析师Andrew Lebow表示，原油市场非常脆弱，EIA数据对市场悲观情绪没有起到缓解作用。

本周，沙特石油部长Ali al-Naimi坚决不减产的讲话对原油市场构成打压。他表示，即便油价跌到20美元，沙特也不会减产，因为这不符合OPEC的整体利益。Ali al-Naimi还表示，沙特的产油成本最多在4~5美元/桶。其他OPEC成员国领导人也纷纷表示出不减产的决心。

Petromatrix的原油分析师Olivier Jakob认为，油价下跌，是因为总有OPEC成员国的石油部长出来说话，试图打压油价。OPEC传达这样的信息：他们不会采取任何措施来限制供应，他们就是要油价下跌，要美国人减产。

同日，EIA公布的天然气库存数据也多于预期。美国12月20日当周EIA天然气库存减少490亿立方英尺，预期为减少630亿立方英尺，前值为减少640亿立方英尺。数据公布后，美国天然气期货跌幅扩大，跌逾4%。

周三收盘时，油价跌幅收窄。美国NYMEX 2月原油期货价格收盘下跌2.24%，收报55.84美元/桶。布伦特2月原油期货价格收盘下跌2.35%，收报60.24美元/桶。

