中国银行发布2014年三季度离岸人民币指数

资本项目下的资金流动推动人民币在离岸金融市场使用水平提高。三季度德国和韩国新获得RQFII额度各800亿元，“沪港通”正式开放，资本项目下人民币使用渠道拓宽，境外人民币用于权益类投资的规模增加，提振了指数整体表现。境外人民币存款在所有币种离岸存款中的份额上升以及人民币在外汇交易中的使用份额上升继续推动ORI指数上涨；境外人民币贷款及融资、离岸人民币债券市场规模基本保持平稳。

离岸人民币中心的规模和范围继续扩大。人民币跨境使用区域分布仍以亚欧为主，韩国成为新的热点地区，人民币存款大幅上升；美国与中国的跨境人民币收付量增长迅速；加拿大、新加坡等地人民币外汇交易增长突出。

市场环境变化对人民币离岸市场发展产生重要影响。三季度人民币利率汇率市场化改革稳步推进。离岸市场与在岸市场人民币利差缓慢收窄，市场对人民币的信心和接受度增强。另一方面，人民币汇差双向波动，三季度末，离在岸人民币汇差有所扩大，境外对人民币存在贬值预期。以上状况在四季度对人民币离岸使用水平将产生怎样的影响，需要持续关注。

