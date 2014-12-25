油价将告别欧佩克主导？

当石油输出国组织(OPEC，欧佩克)领军者沙特在最近的维也纳会议上决定维持产量不变时，它向世界传递出了一个明确的信息：决定油价的应该是市场、而非欧佩克。结果是油价下跌，本周更是降至每桶60美元以下。

对这个全球最大的石油出口国来说，这是一个重大的改变——沙特过去曾试图通过调整产量水平来管理全球石油市场。本质上，沙特决定实施的政策不仅会在长期内保住其市场份额，还预示着欧佩克这个组织将变得不那么团结，虽然它的石油出口决定仍是由成员国集体做出的。尽管该决定不受大多数石油出口国和大型国际能源公司的欢迎，但沙特有多个理由这么做。

首先，沙特领导人早就认识到空闲产能的战略意义，因此该国在过去十年花费了至少100亿美元来维持随时可调用的200万桶/日的产能。其他所有国家缺乏这么做的政治意愿和远见，这让沙特有能力独力对抗以俄罗斯、伊朗和委内瑞拉为首的大多数产油国的意愿。

该决定将对沙特的一些最凶狠的敌手产生巨大的政治经济影响。简言之，油价在中长期内大幅下跌，将直接瓦解沙特眼中这些国家在中东地区展开的破坏性地缘政治行动。

从沙特国内角度看，油价下跌完全是可控的。沙特石油开采成本相对较低，因此即便油价下跌，原油(55.85, -1.27, -2.22%)生产依然利润很高。实际上，随着新钻探技术的采用，沙特的生产成本甚至进一步下降，同时油藏管理变得更加高效。油藏管理是一种通过更好地管理已探明储量来延长开采油田生命周期的技术。

其次，沙特拥有大约9000亿美元外国资产，因此石油销售收入突然大幅下降不会对他们的公共财政产生冲击。最后，似乎很明显的是，沙特希望让全球能源市场的原始力量重新发挥作用，这意味着首先要考虑沙特的长期国家安全利益。沙特是欧佩克最大的石油生产国和出口国。

沙特显然还认为，油价下跌有利于他们在美国页岩油产量大幅增长之际保住市场份额。页岩油这种革命性的创新会让全球市场石油日供应量增加数百万桶。然而，页岩油开采成本高，因此油价下跌将意味着，美国数家重要的页岩油生产商会发现它们的业务模式在中长期内不可持续。当然，沙特的目标是减慢页岩油产量的增长、而非彻底摧毁它，以确保在油价反弹时全球市场能够软着陆。

沙特拥有全球大约25%的石油储量和85%的空闲产能，而且原油出口量遥遥领先于其他任何国家。因此，沙特在执行能源政策时始终秉持一种长期温和路线，这与其他欧佩克成员国形成鲜明对比(沙特的海湾地区盟友除外)。

通过基于不同均价和出口水平的多个收入模式预测，即使平均油价在长达5年的时间里维持在每桶60美元的水平、甚至其间油价偶尔跌至每桶40美元，沙特也能承受。如果你认为沙特没有政治决心在这个新的石油时代贯彻这一新政策，那就错了。沙特的决定无疑表明，欧佩克在全球石油市场上的角色日益无足轻重。此外，没有余地增加出口以及缺乏政治意愿和财政缓冲实施减产的欧佩克成员国及非欧佩克国家——伊朗、伊拉克、委内瑞拉、俄罗斯、墨西哥和尼日利亚——将成为纯粹被动的旁观者。

紧跟能源市场变化步伐的沙特已经认识到，未来将是市场说了算。没明白这种结构性转变并开始适应这种新现实的产油国将陷入困境，会掉队并面临市场的清算。

