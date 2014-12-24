国际原油价格连续多日上涨后大幅回落

北京时间12月24日下午消息，得益于美国和中国强劲的经济数据，隔夜国际原油期货价格一度大涨，不过周三早盘时候油价开始回落。

截至发稿，纽约商品交易所明年2月份交割的WTI原油期货价格下跌0.85美元至每桶56.27美元，跌幅1.49%，洲际交易所2月份交割的布伦特原油期货价格重挫0.87美元至每桶60.82美元，跌幅1.41%。

本周原油价格剧烈震荡，交易员们对作为定价基准的布伦特原油期货价格突破每桶60美元后的走势分歧很大，60美元也是过去几个交易日来油价的支撑点。

由于非洲产油大国利比亚产能意外中断，布伦特原油期货价格得到支撑，不过，花旗期货的大宗商品分析师蒂姆埃文斯（Tim Evans）认为，石油输出国组织欧佩克毅然决然通过降价保护市场份额的表态仍未原油熊市从根本上提供了支撑。

今年11月份，以沙特为首的欧佩克维持原油日产量3000万桶的配额不变，国际原油价格随后大幅下跌，欧佩克此举意在打击生产成本更高的美国页岩油厂商。欧佩克冒着自身财政收入下降的风险试图逼迫其他产油国首先削减产量。

“原油价格大崩盘有可能在明年把中东意外的过剩产能清洗出市场，中国和欧盟成为受益最大的经济体，”凯投宏观（Capital Economics）分析师表示。

凯投宏观预计中东产油国有能力应对油价下跌，可以在不大规模削减开支的情况下维持财政平衡，甚至在未来几年内实现部分财政盈余。

上周二，美国石油化工协会公布的数据显示，在截止12月19日的一周中，美国商业原油库存增加了540万桶，远超分析师预期，主要得益于美国国内页岩油的大规模开采令原油产量大增。

更具权威的美国能源信息署（EIA）的周度原油库存数据将在美东时间上午10：30对外公布，分析师平均预计上周美国原油库存将减少180万桶。

