油价下跌通胀预期萎靡 黄金难得投资者青睐

黄金曾经是对冲通胀风险的终极武器，如今却几乎没有了用武之地。

从6月开始，油价上演“自由落体”，带领大宗商品走出一波至少是三十年来持续时间最长的下跌行情。大宗商品暴跌意味着通胀水平并未像黄金买家所预期的那样攀升，而是如曾经管理全球最大债券基金的比尔-格罗斯所言，美国“通胀正在下滑”。

一项跟踪黄金走势的通胀预期指标在创出2008年衰退以来的最大年度跌幅。虽然11月金价自四年半低点反弹，但高盛和法国兴业银行重申了看跌黄金的立场。随着美元和美国股市飙升、美联储为了避免经济过热进入加息周期，黄金作为替代投资品的吸引力也在下降。

“忘掉通胀吧——现在的一切话题都是关于通缩，”OakBrook Investments LLC。联席首席投资官Peter Jankovskis在12月16日接受采访时说。“很明显，油价下跌正在加剧通缩压力。明年我们可能会看到加息，美元继续走高将令金价承压。”

尽管过去六年通胀处于低位，但是由于美联储2008年把利率降至近零水平以拉动美国经济复苏，投资者一直预计通胀会上行。通胀预期推高了黄金需求和价格，使得金价在2011年飙创出每盎司1，923.70美元的纪录高点。

