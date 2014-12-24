俄欧金融危机未退--信报12月24日

两年多前的欧债危机，希腊可说是风暴核心之一，引发风暴其中一个因素是政治变局，这个久未被提及的话题最近登上国际财经新闻。周二希腊总统选举第二轮投票未取得结果，临近年尾，俄罗斯金融风波刚落幕，却轮到另一个风险抬头，金融市场过完一关又一关。希腊国会上周进行总统改选第一轮投票，由总理萨马拉斯提名的候选人欧盟执委会前官员迪马斯未能过关，他在国会300席中只获得160席选票，远低于200席选票的门槛。政府与外界原本预期他的得票介乎160席到165席之间，惟结果仅及预期下限。

第二轮投票若未能选出总统，则要在12月29日进行第三轮投票。外界担心尽管进行第三轮投票，也可能不会有结果，最终令国会解散，希腊政局更加混乱。目前执政联盟在国会仅得155个席位，总理提名的总统人选能否过关，二十多位无党派议员和另外两个小党会是关键。倘若第三轮投票未能选出人选，根据宪法须解散国会重选，反对削减支出的激进左派联盟Syriza可能乘势执政，为欧罗区政经局势带来变数。现在的情况就如两年的翻版，只是两年前民众最终不欲欧罗区变天，在庞大风险下，激进左派联盟支持度大跌。

有分析人士认为，执政联盟可能在第二轮投票让步，包括更换总统人选，或同时宣布提前在明年9月举行大选，以获得反对阵营支持。萨马拉斯接下来要做的事，就是游说那些尚未决定、很可能在国会改选失去席位的议员，支持他们提出的总统人选，以避免国会解散。自本月8日以来，希腊ASE指数由1,050点大跌至周二850点，跌幅近20%；由今年首季约1,300点至今，累积跌幅更高达35%，在欧诸国中是表现最差之一。今年欧洲市场的一个焦点是欧洲央行推行负利率、长期零息及酝酿QE，结果令若干北欧国短期债券出现负利率，高负债国如西班牙10年期国债孳息跌至1.662厘历史新低。然而，低息换不到股市上扬，因为欧洲的经济结构与财政劣态两年来未有大幅改善。

目前看似十分安全的金融市场，其实早已陷入危机四伏的恐怖环境里，只是各国央行这些年来一再利用QE的刺激经济手段来拖延危机爆破而已。但随着美国已经正式结束三轮QE救市措施，到明年上半年或会正式进入加息周期的大前提下，金融市场一直未能成功爆破的危机，担心或在明年美息被调高后正式爆破！至于金融市场目前所面临的重大危机，其实亦不是什么特别新鲜的事，这便是全球债市将会崩溃！目前市场似乎不大关心此事，原因是不少分析师及投资者虽然在这数年来一直把此事挂在口边，可是债市却始终未有任何崩溃的迹象，结果令不少债市看淡的投资者都心灰意冷，不敢再贸然打赌债市何时会崩溃。

但债市崩溃的危机，却很大可能在目前大多数债市看淡的投资者也对之失去了危机感时正式爆破，应验狼来了的故事。倘若美国正式启动加息及油价下跌令到地缘政治风险明显上升两者一同发生，届时便会触发债市危机正式爆破。根据投行RSB用来衡量美债市场流动性的Liquid-OMeter指标显示，自金融海啸爆发后，美债市场的流动已下降70%，而此下降趋势仍在持续中。这叫人担心，美债危机爆破的日子已指日可待。因此，投资者明年的投资策略，在债市危机有可能爆破的大前提下，宜采较保守的策略。倘若对债市的担忧真的不幸在明年发生，那具备避险功能的黄金已几可肯定会是受惠者。