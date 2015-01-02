有钱，任性！土豪改吃化学元素Au

Аu，化学元素周期表中的第79号元素，全球人均拥有量仅12克，因其稀有，故价格高昂，因此成为财富和身份的象征。

Au，即为金！

英国《每日邮报》12月18日报道，西班牙烤面包店Pan Pina推出了一款全球最昂贵的面包，这只由全麦面粉、脱水风蜂蜜做成的面包竟然售价93英镑（人民币约906元），其秘密在于添加了250毫克金粉，这些金粉的价格大约为79英镑（人民币约769元）。（更多独家财经新闻，请加微信号cbn-yicai）

食用历史悠久，黄金能吃还能治病？

在中世纪的欧洲，黄金以薄片或粉末的形式被加在食物及饮品中，供贵族享用。

明李时珍曾在《本草纲目》记载：“食金，镇精神、坚骨髓、通利五脏邪气，服之神仙。尤以金箔入丸散服，破冷气，除风”。

1983年世界卫生组织食品添加剂法典委员会正式将9999自然纯金列入食品添加剂范畴编为A表第310号。

据报道，食用级黄金多必须是经过加工后的金箔，据说金箔的分子结构容易被分离并吸收。但一枚面包里应该放多少金箔？人类一天最多能接受多少金箔？目前仍没有明确的数字，一财小编能确定只有一点：吃多了，身体会重金属超标，小心“金中毒”！

不过一财小编在开篇的时候讲过，稀少的黄金被人们视为财富和身份的象征，所以傲娇的土豪们在身上披金挂银后，开始打嘴巴的主意，于是全球的美食天才们开始研究黄金与各种食材的融合，冰激凌、布丁、香烟……统统裹上金箔、洒上金粉，食客享用完整个人都金灿灿的，一财小编只想幽幽的说一句：你们慢慢吃，我就看看！

24K黄金卷烟纸 专为土豪打造

这是一款名为“Shine 24K Gold”卷烟纸，没有烟草，是卷烟纸，需要自己手动装烟草，卷起来即可吸烟了，完全可食用的黄金，没有任何杂质。

最近黄金跌价，一财小编粗略算了一下，以一克24K黄金300元计算，一根香烟的卷烟纸大概有2-3克，那么每根香烟的卷烟纸就大概价值600-900多元人民币，再加上手工费，这一张卷烟纸怎么都要1000块了。只要轻轻的吸上一口，几百块就化成了烟雾，真是土豪专供了。

巧克力布丁金镶钻？厨子真是醉了！

英国某酒店的主厨马克曾制作了一款售价高达22000英镑（约合21.9万人民币）的金叶镶钻巧克力布丁。

据马克介绍，他在制作过程中共使用了四种不同的顶级比利时巧克力，混合桃子、橘子和威士忌酒制成布丁的主体，外表附有香槟鱼子酱啫喱，并以可食用的金叶子作为装饰。布丁上最引人注意的莫过于中心镶有一颗两克拉大的闪亮钻石。

据悉，马克的这款布丁凭借其高昂的价格已轻松打破了世界纪录，成为世界上最贵的甜点。如果要购买这款布丁，需提前至少一周定制。

黄金冰激凌：售价2.5万美元

美国纽约市一家餐厅曾推出一款单价2.5万美元的巧克力圣代冰激凌，打破最贵甜点吉尼斯世界纪录。装这款冰激凌的高脚杯以可食黄金为内膜，底部镶有1克拉白钻的18K黄金饰环。此外，用户吃完可以把饰有钻石的专用金勺带回家。

这款巧克力圣代冰激凌含有28种可可，其中14种全球稀有昂贵。圣代顶部生奶油覆盖一层金箔和售价高昂的松露巧克力，主体巧克力中混入5克可食23K黄金。

店主布鲁斯曾在2007年推出过一款单价1000美元的圣代冰激凌，赢得摇滚歌星等名人青睐。布鲁斯表示，他已经接到最新款圣代冰激凌的订单，大多来自计划来纽约的欧洲客户。

欧洲土豪果然很会吃啊。

虽然没体验果“黄金”美食，但无论从外观还是原材料上看，“黄金”美食都是含金量极高的作品，希望土豪们在享用美味的同时，也好好欣赏设计者的独具匠心。