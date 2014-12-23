卢布大幅反弹 货币战好戏在后头

油价的上涨帮助卢布反弹，让卢布成为昨日对美元表现最好的新兴市场货币。

12月22日，卢布兑美元汇率上涨6%，至56卢布兑1美元，早些时候卢布一度升至54卢布兑1美元，为12天的最高水平。

外汇分析师警告说，卢布强劲很可能是暂时现象，因美元的前景依然坚挺，且石油价格仍然脆弱。花旗集团分析师表示向英国金融时报表示，

卢布离脱离险境还很远。

也有分析师表示，尽管他们认为石油价格的波动会进一步打压俄罗斯货币，但波动规模不会向俄罗斯央行加息时那么大。自上周卢布跌至每80卢布兑换1美元的历史新低之后，俄罗斯政府采取的紧急措施帮助卢布反弹近1/3。

俄罗斯央行于12月16日加息650个基点，至17%。更高的利率和疲软的卢布对俄罗斯公司和个人形成了压力。

纽约梅隆银行分析师向英国金融时报表示，

尽管我们认为卢布会受油价下跌影响继续下跌，但是我们认为危机的顶峰已经过去了。

法国兴业银行新兴市场策略师Bernd Berg向彭博新闻社表示，