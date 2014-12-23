欧美股市普遍收高 标普涨0.87%刷新纪录

美股

周一（12月22日）美国股市收高，标普与道指同时刷新收盘纪录。道琼斯工业平均指数上涨154.64点，报17959.44点，涨幅0.87%；标准普尔500指数上涨7.89点，报2078.54点，涨幅0.38%；纳斯达克综合指数上涨16.04点，报4781.42点，涨幅0.34%。

欧股

周一欧洲股市收涨，科技、消费者服务和金融股走高。当日，泛欧斯托克600指数收涨0.5%，报341.97点。欧洲各国股市中，德国DAX 30指数收涨0.8%，报9865.76 点；法国CAC 40指数收涨0.3%，报4253.61点；英国富时100指数收涨0.5%，报6576.74点；雅典综合指数收涨0.6%，报862.84点。

黄金

纽约商业交易所2月份交割的黄金期货价格下跌16.20美元，跌幅1.4%，收于每盎司1179.80美元。

原油

由于投资者依然担心原油供应过剩，纽约原油期货价格周一收盘大幅下跌3%，报每桶55.38美元。据媒体周一报道称，沙特石油部长纳伊米重申沙特石油不会减产，OPEC组织也不会减产。关于油价是否会出现回升，目前不确定的是油价回升的时间，而不是回升与否。他认为，尽管油价可能从当前水平回升，但不太可能重返每桶100美元。

外汇

在加息预期下，美元指数突破2009年3月高点，刷新2006年4月以来高点89.80。英镑兑美元周一跌0.31%，报1.5580美元；澳大利亚元兑美元跌0.22%，报0.8130美元。