最聪明的钱怎么看行情?

当天，300余只个股跌停，创业板与中小板是踩踏对象；而另一边电力、银行等大蓝筹行情继续，带领股指上破3100点，直逼3200点。“二八”行情在这一天显得格外鲜明。

一边是短期涨幅过大的蓝筹板块，依然难现调整迹象，该追高还是出清？另一边是中小市值创业板个股遭无量肃杀，是暴跌伊始还是抄底良机？

盘后，一些机构客户对当天行情的解读与反馈值得特别关注。

观点总结如下：

1.客户（机构投资者）认为今天拉抬的银行板块也就是一日行情，因为考虑到股指严重背离，而且预测的3万亿资金都没真正解冻，就急着拉升银行对大盘真的不是好事；且从政策风向来说，人民日报19号再次发布了短期调整警告，回顾上次也是主流媒体发布大盘短期风险，这次一带一路在上周五集体上涨后，后期的分化会很严重，后期对大盘的观点保持谨慎。

2.市场持续了较长时间的单边上证权重行情。这种行情会很猛（涨跌两边都猛），但持续性不强。国企上涨后，增发已经陆续开始。说明这个点位的价格已经得到认同，后续大量公司的增发会接连不断地出来。要稳定地完成增发，不可能在一个下跌的市场中去完成。结合起来看，市场不会连续大幅下跌。可能大幅震荡盘整，当然也可能继续向上。在板块选择上，继续专注沪深300、上证50蓝筹。

3.热点轮换太快，都不具持续性。还是会选低估值、低价、筹码集中度低的。小票短期还是难有机会，至少到明年初，基金年底排名结束换仓之后。

4.某保险客户股票方面近期做了全面减仓，但同时加大了指数基金的配置。客户认为资金驱动，特别是游资驱动行情下自己选股很难跑赢大盘。同时客户认为创业板下跌尚未结束，机构面临被动减仓压力。即使环保、军工等领域在公募间有一定共识，但目前公募仓位依旧较高，这些板块很难有增量资金持续进入。民间增量资金还是偏好低估值股票，所以高估值板块表现不会太好。

5.目前小票的风险加大，证监会点名18家上市公司，未来存在继续下跌的风险，趋势基本确立，短期机会不大。今天有客户被动减仓，部分由于恐慌，部分为保存前期的胜利果实。

6.现在的市场大部分机构都是不赚钱的，但认为现在某些成长股的调整逐渐显示出研究与投资机会，自下而上可以选择一些股票。

7.客户定义这波行情是资金的投机市，目前看好银行、工程机械、水泥、钢铁。

