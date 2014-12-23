多因素助推2015年黄金市场走高

之所以如此有信心，是因为很多相关的因素都将推高黄金。以下就是我们预测黄金价格长期来看呈上升趋势的几点影响因素：

美国经济表现和货币政策是关键，但在几乎所有的经济情况下，我们都看好黄金升值。

尽管最近几个月因为能源成本降低，经济指标较为积极，但我认为未来几个月美国宏观经济将步履蹒跚。在过去的一年中，美联储将开始提高利率并改变货币政策的这一预期一直给黄金价格带来负面影响。

市场对更高的利率的预期使黄金下降，相反利率预期的逆转将在未来一年使黄金上涨。

在过去三年里，华尔街的股票和债券市场蓬勃发展使竞争对手黄金十分艰难。

在此期间，机构投资者和交易员一直回避黄金，宁愿把钱投入普通股票和债券，又有高回报看起来似乎也很放心。ETF这一指标很清晰地说明了这一问题，黄金销售量达到低点。

我们期望华尔街大幅回调(或更糟)能使投资和投机资金从股票和债券反向流动回黄金。

即使我们上面的推论错了，美国经济继续维持上涨势头，但是黄金的长期前景依然明朗。

在现在美好的发展前景下，美联储的货币紧缩政策以及高于预期的利率会切断股票和债券价格价格上涨的道路，越来越多的投资者将回到黄金市场。

不要忘记中国、印度和其他亚洲市场对黄金永无止境的需求。无论这些地区的经济表现如何，该地区的投资者都将继续购买黄金。今年，世界最大的黄金市场中国和印度预计购买了超过2000吨的黄金。在未来一年这可能还会增加，因为印度可能将放宽黄金进口限制，而中国经济可能陷入更低的增长轨迹。

最后一点是，越来越多的中央银行将继续买入黄金，以多样化其官方货币储备。重要的是，这些都是长期收购，大多数黄金不会很快回到市场，回归市场可能需要几十年或更长时间。

