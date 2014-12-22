俄罗斯真的在抛售黄金吗

自上周开始，俄罗斯央行抛售黄金的报道不断在各大媒体上疯狂传播，以至于我们不禁会思考俄罗斯央行抛售黄金是否将对金价造成致命性的打击。其实，我们可以不必太过担心俄罗斯央行抛售黄金对金价造成的影响，因为目前的抛售只是猜测，甚至可以说是谣传，大规模的抛售仅仅是存在可能性。其次，俄罗斯目前正在攻击美元的还击恰恰可能是黄金因祸得福的好机会。 但是实际上俄罗斯央行在近几个月大量增持了黄金。具体来说，俄罗斯在11月增持了3760万盎司的黄金，12月又增持了3820万盎司的黄金，这个数量是非常可观的。然而，很多人利用油价打击了俄罗斯财政，使其崩溃的说法也是毫无根据的，目前俄罗斯的财政状况只能说不如之前好，但远远谈不上差，只有油价维持在目前甚至更低的水平至少半年，俄罗斯财政才会出现明显的恶化。所以，我们没有理由去相信市场上关于俄罗斯将大规模抛售黄金的传闻，金价也不会遭受到这方面的利空！

恰恰相反，俄罗斯由于去美元化和干预卢布等目的，在近期抛售了大量的美国国债，如上图所示，我们可以清晰的看到俄罗斯持有的美国国债正在锐减，大量美国国债的抛售之后便是卖出美元买进卢布以达到干预卢布汇率的效果，这种打压美元的效果恰恰是黄金多头想要看到的，但我们需要理性的认识到这种干预对于美元汇率的影响将不会大，所以综上所有因素后，预计俄罗斯方面的因素将会利多黄金，但我们不能期望这是黄金的救命稻草！

