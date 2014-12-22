俄央行连续八个月增持黄金

即使卢布已经濒临崩溃的边缘，但俄罗斯央行仍然没有减少对黄金的热情，并且打破了此前抛售黄金以期拯救卢布的传言，已经连续8个月增持黄金储备。

近日，俄罗斯央行官方网站数据显示，截至12月1日其黄金储备上涨至3820万盎司，而此前一个月储备为3760万盎司。不过，11月俄罗斯央行外汇储备总共减少了97亿美元，降至4189亿美元，创下2009年以来最低。

对此现象，分析人士指出，一方面，此前俄罗斯因受到西方国家的制裁，该国央行买入黄金也是一种无奈的选择。另一方面，由于制裁，俄罗斯国内黄金生产商的黄金难以被销售到国外，因此只能在俄罗斯国内内部消化。尤其俄罗斯央行还可以用卢布来购买黄金，这意味着俄罗斯央行可以印钞来增加储备。

据IMF测算，俄罗斯央行11月购入了接近19吨黄金，与10月份购金速度持平。自从2005年以来，俄罗斯央行黄金储备翻了三倍，目前总共持有约1188吨黄金，创下自1993年以来最大规模。

“黄金是俄罗斯央行最后的子弹。因为它有储值功能，是一种不受制于美元，或者欧美制裁的资产。”德国商业银行分析师CarstenFritsch说。

美国银行贵金属策略师MicheelWidmer也表示：“俄罗斯一直都在增加黄金储备，以供不时之需。俄罗斯可以将黄金换成货币，或用其作抵押。”

不过，随着国际金价的持续下跌，这些黄金储备的价值也在减少。按照美元计价，俄罗斯截至11月的黄金储备价值下跌了8500万美元。

俄罗斯BCSFinancialGroup首席经济学家VladimirTikhomirov表示，俄罗斯央行黄金储备量增长，但是其价值却没有多大变化，因为黄金价格在下跌。自黄金开始下跌以来，许多央行都在买金。

数据显示，自今年3月中旬高点以来，现货黄金每盎司价格已经跌去175美元，跌幅达到12.81%。最新报价1194.5美元，下跌0.27%。

尽管如此，仍然有机构分析称黄金的价格过高，后期有下跌的可能。其中，ChanticoGlobal的GinaSanchez认为，金价根本是过高。“金价过高的状况已经持续数年了。历史告诉我们，无论是估价过高所持续的时间，还是估价过低所持续的时间，一定都会超过普通投资者们所能够耐心承受的时间。”他表示。

据世界黄金协会测算，黄金占俄罗斯央行总储备的10%，而美联储黄金持有占总储备比重约为71%，德国为66%。

此前，据法兴银行的估计，俄罗斯或许已经开始出售黄金。俄罗斯总统普京已经批评央行，没能在6月份卢布开始迅速下滑时及时干预汇市。

彭博援引资管公司Hennion&Walsh经济学家KevinMahn的话称：“俄罗斯正处于关键时刻，在西方制裁和油价下跌的压力下，它可能会被迫动用黄金储备。这一旦发生将会推动黄金走低。”

事实证明，至少目前俄罗斯央行尚未减少黄金储备，而仅是通过货币政策进行汇率干预。统计显示，11月以来，俄罗斯央行累计干预汇市12次，总规模超过90亿卢布。其中还包括两次加息，累计升息幅度达到750个基点。尽管如此，卢布依然从45大贬至接近80。

