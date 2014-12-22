小米公司配得上400多亿美元的估值

小米公司最近完成第五轮融资，公司估值一下跃升至400亿美元的级别。报道称，小米本轮融资由新加坡投资公司GIC领头，国内外多家机构跟投。

2013年8月，小米以100亿美元的估值完成第四轮融资，融资额不详；2012年6月，小米第三轮融资2.16亿美元，当时的估值为40亿美元；2011年底，小米第二轮融资9000万美元，估值10亿美元；2010年底，小米完成首轮4100万美元的融资，估值2.5亿美元。

五轮融资下来，小米公司的估值从2.5亿美元，暴涨至400多亿美元，4年时间增长160倍。这不能不说是一个奇迹。

当然了，各轮投资者也并不是漫天给小米公司天价估值，只要是投资机构，我相信他们一定按照最常见的市盈率方式，评估小米公司的价值。

今年11月初，小米公司筹集银行贷款时，《华尔街日报》曾披露，小米2013年营收270亿元，净利润5.66亿美元(约合34.6亿元人民币)。

如果按照100亿美元的估值，则投资机构给予小米公司约为18倍PE。对于快速增长的小米公司而言，这个估值并不算高。

最近才上市的阿里巴巴应该是中国市盈率较高的公司，目前约为55.6倍。机构们评估阿里巴巴2016年估值的市盈率在40--45倍PE之间。

如果按照同样的市盈率计算小米公司的估值，那么400多亿美元的估值也很合理。在400多亿美元的估值，40倍市盈率之下，小米公司今年的年净利润约为10亿美元。而小米公司完成这个净利润目标，似乎也并不成问题。

小米公司CEO雷军曾经透露过这样的信息：公司2013年含税销售额316亿元，同比增长150%，手机销售1870万部。

按照雷军的计划，2014年小米销售额将达到700亿元，手机销量达到6000万部。今年上半年，该公司完成了330亿元销售，手机销量为2611万部。

如果雷军的计划完成，营收增加一倍，手机销量增长3倍，那么，我们也有理由相信，小米公司利润也会增长约100%。

日前小米科技入股美的集团，曝光了小米科技2013年的净利润，不到4亿元人民币。跟华尔街日报报道的小米公司的数据(约34.6亿元人民币)有很大出入。这实际上并没有什么奇怪。小米科技应该是小米公司利用VIE架构进行利益控制的实体运营公司，但通过一系列关联交易，小米公司应该是把大部分利润转移到了境外——那些税率低的市场，进行合理避税。

小米公司从MIUI出发，到小米手机，到小米盒子、小米路由器、小米电视，再到今天的小米空气净化器，一个围绕手机而言的庞大生态系统正在构建。

如果这个计划在中国取得胜利，并且能够不断在海外市场进行复制的话，我相信400多亿美元的估值，还是远远地低估了小米公司的价值。

