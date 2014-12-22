卢布暴跌白俄罗斯陷入货币危机

据美联社报道，为了防止银行出现挤兑、商店出现哄抢，白俄罗斯周日已经封锁了网上商店和新闻网站。

上周因为卢布的暴跌，白俄罗斯货币受到拖累也大幅贬值，这令当局采取严厉的限制措施禁止商品涨价，就连进口商品也不例外，此外政府还警告人民不要恐慌。

旗下拥有Belapan.by和Naviny.by两个网站的BelaPAN传媒公司在周日发表声明表示，网站周六被封锁，此前他们没有得到任何通知。

“很明显封锁IP的决定只可能是当局所做的，因为在白俄罗斯这是政府垄断的服务。”声明提到

此外其他的一些网站包括Charter97.by、BelarusPartisan.org、 Udf.by以及一些独立新闻网站也无法登陆。

白俄罗斯从12月19日开始实行管制措施，当天政府宣布购入外汇需要缴纳30%的税金，其还要求出口商将一半的外汇收入转成本国货币。

网上商店也被集体管制。据国际文传电讯社报道，白俄罗斯的贸易副部长Irina Narkevich提到，13家网店因涨价或者以美元标价而在周六被封锁。

由于人们担心银行卡无法使用或者政府限制提款，部分ATM机已经取不出钱，在大商场门口，人们排着队抢购从电视机到厨房锅具的各种商品。

近年来，白俄罗斯卢布的货币价值几近腰斩，因为经济严重依赖俄罗斯，所以在俄罗斯卢布暴跌的过程中，其受到了严重的冲击。

白俄罗斯总统Alexander Lukashenko上周抱怨白俄罗斯因为卢布走软而损失了约10亿美元，他还宣布新年伊始白俄罗斯要开始一阵子节衣缩食的日子。

