苹果公司回应BBC指控：库克“深感愤怒”

北京时间12月20日凌晨消息，公司CEO蒂姆·库克(Tim Cook)称其对BBC的指控“深感愤怒”，后者指称苹果公司代工厂商的工厂工人待遇很差。

据BBC《全景》(BBC Panorama)节目组进行的一次“卧底”调查显示，苹果公司的中国代工厂商和硕联合旗下工厂里的工人待遇十分糟糕。调查显示，和硕联合的工厂在工作时长、身份卡、工人宿舍、工作会议和童工等方面均违反了标准规定。

苹果公司高级运营副总裁杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)向约5000名英国员工发出电子邮件称，他自己和库克都“对有关苹果公司会违背其向供应链工人所做承诺或以任何方式误导客户的说法深感愤怒”。他还说道：“《全景》报道暗示苹果公司并未改善工作条件。而我要说的是，事实是不可磨灭的。”

威廉姆斯称，苹果公司曾事先与BBC分享其有关人权承诺的“事实和观点”，但BBC却“很明显并未在其节目中播出”。

BBC《全景》报道称，一名“卧底”记者在为苹果公司电脑生产部件的一家工厂里工作，这名记者曾连续工作18天，期间曾多次要求请假一天，但却未获批准。

威廉姆斯则反驳道，苹果公司已对其供应链内部的100余万名工人的每周工作时长进行了追踪，并指出今年其供应商对每周60小时工作时长这一规定的平均合规率为93%。他说道：“我们仍可做得更好，而且也将这么去做。”

苹果公司自己在中国雇佣着约1400名制造员工，威廉姆斯称这些员工都是“很有才能的工程师和管理者，他们都很有同情心，而且都受过培训，会在看到安全风险或虐待现象时大声说出来”。他说道：“据我们所知，其他任何公司在确保公平安全的工作条件、发现和调查问题、当有问题发生时加以解决和跟进、以及提供运营商业务透明度等方面都不像苹果公司做得那样多。”

《全景》报道还称，在印度尼西亚的邦加岛(Bangka)，苹果公司的供应商聘用童工在危险条件下工作，并指出来自非法矿场的锡可能已进入苹果公司的供应链。威廉姆斯反驳道：“苹果公司早已公开阐明，来自印度尼西亚的锡最终会进入我们的产品，而其中一些很可能来自非法矿场。”

他继续说道：“数以万计的手工采矿者通过许多中间人将锡卖给熔炼商，熔炼商再卖给零部件供应商，零部件供应商再卖往全球。政府也没能解决这个问题，而且当地腐败严重，供应链发展不足。我们的团队也去探访过BBC采访的印尼地区，对那里的情况也同样感到震惊。”

“苹果公司对此有两种选择：我们可以确保所有供应商从印尼以外的熔炼商买锡，这对我们来说很可能是最简单的做法，而且肯定会让我们免于批评，但这是种懒惰、胆怯的做法，因为这么做无法改善印尼工人的情况或环境，原因是苹果公司消费的锡在当地采矿量中仅占很小一部分。我们选择了第二条道路，也就是保持原状，然后尝试推进一种更全面的解决方案。”

威廉姆斯最后总结道：“我们知道那里有很多问题，这种工作永远都不会做完。我们不会停歇，直到供应链中的每个人都能得到应得的尊重时为止。”

和硕联合称，该公司正在认真调查BBC《全景》节目的指控，将在发现其工厂存在任何不足的情况下采取所有必要措施。苹果公司则在此前发布声明称：“我们与供应商合作解决不足之处，并看到情况已有持续而重大的改善，但我们知道自己的工作永远都不会做完。”

