俄罗斯首富响应普京号召将股份转至俄公司

普京18日在年终新闻发布会上再次表态，鼓励商人们把自己的海外资产“去离岸化”，带着钱回到俄罗斯。目前，国际油价走低，再加上西方国家的联合制裁，卢布汇率下跌，俄罗斯经济衰退。

乌斯马诺夫旗下的USM控股公司在避税天堂塞浦路斯有一家名叫“Telecominvest有限控股公司”的子公司，Telecominvest所持的Megafon公司股份归属地即为塞浦路斯。不过，为了响应普京的号召，Telecominvest已经把这些股份转到了俄罗斯经济实体“AF Telekom股份有限责任公司”。

股份转移之后，Megafon公司表示，AF Telekom拥有其53.8%的股份。

USM控股公司的另一个子公司“USM钢铁和矿业”公司也设在塞浦路斯，同样把资产转回了俄罗斯，将其持有的Metalloinvest公司的股份转移到了俄罗斯经济实体“USM Metalloinvest责任有限公司”的名下。

USM控股公司发布声明称：“(公司)此举是由于普京总统提出的俄罗斯经济去离岸化，以及引入了和外国公司相关的税收规定和条款等举动。”

乌斯马诺夫是USM控股公司最大的股东，拥有其48%的股权。他的合作伙伴弗拉基米尔？斯科赫和法尔哈德？莫西里则分别持有30%和10%的股权。《福布斯》12月20日报道说，奥斯曼诺夫的实时个人资产为151亿美元，比3月的186亿美元有所缩水，但仍然在全球富豪榜上排名第61位。受经济大局影响，乌斯马诺夫此前曾在48小时之内巨亏8.09亿美元。另外，乌斯马诺夫还是英超阿森纳俱乐部的第二大股东，拥有球队30%的股份

