Fitbit拟明年上市 成穿戴设备首家IPO公司

12月21日

消息人士称，Fitbit原定继续获得一轮风险投资，但是改变主意，该公司已经联系了美国投资银行摩根士丹利公司，拟邀请该公司负责上市承销商工作。

另外一位知情人士称，Fitbit的上市融资规模可能达到1.5亿美元，但是公司估值不祥。

对于这一报道，Fitbit和摩根士丹利方面均未置评和证实。

据报道，在去年的一次融资中，Fitbit的估值为三亿美元中。按照目前美国科技行业的风险投资情况，三亿美元的估值只能说是很一般。

不过，如果Fitbit能在2015年上市，该公司将成为穿戴设备领域的第一个IPO案例，这也将对穿戴设备行业形成一个利好。

穿戴设备目前主要分为智能手表和运动手环两大块市场。根据美国科技市场研究公司Juniper的报告，到2018年，全球运动手环的年销量，将比目前翻三倍，达到7000万部。

不过运动手环市场，竞争越来越激烈。苹果公司明年将开始销售智能手表，而运动健康监测，也将是一个重要功能。今年十月份，微软公司也推出了一个运动手环产品，定价为行业主流的199美元。

面对苹果对穿戴设备市场的企图心，独立厂商已经加快节奏研发产品，并且将一些入门产品降低到了99美元的价格。

10月份，Fitbit推出了一款定价130美元的手环，可以测量心率，行走步数，热量燃烧等。明年，Fitbit计划推出两款新的手环。

背景资料显示，Fitbit总部位于旧金山，诞生于2007年，创始人包括EricFriedman和JamesPark。该公司诞生以来已经获得至少5000万美元风险投资，其中在2013年8月获得4300万美元投资。

需要指出的是，Fitbit、Jawbone等独立穿戴设备厂商，虽然进入市场较早，但是由于市场规模有限，导致这些公司的成长速度较慢，定价高昂也让早期的手环和智能手表曲高和寡。

不过在过去一年中，穿戴设备开始引发了智能手机厂商、运动品牌的全面关注。如今，手环或者智能手表，已经成为全球一线手机厂商的必备产品，耐克、阿迪达斯也在运动手环有所布局。

分析人士认为，随着品牌影响力巨大的苹果明年开售“苹果手表”，以及手机大厂加强穿戴设备的营销，Fitbit、Jawbone、Pebble等专业厂商，将面临巨头们洪水猛兽般的竞争压力。

换言之，在手机巨头的穿戴产品冲垮市场之前，将是独立穿戴设备厂商加紧上市、早期资本获利退出的最后一个机会。（

