中国及印度黄金需求复苏，2015年金价料迎来亮眼表现

周五(12月19日)亚市盘中，国际现货黄金价格震荡走低后冲高回落，目前交投于1197美元/盎司附近。

市场分析人士表示，在经历了表现平平的一年后，全球两个最大的黄金消费国，中国和印度黄金需求的复苏料助力金价在2015年的表现。

澳新银行(ANZ)商品货币策略师Victor Thianpiriya认为，2014年中国和印度实物黄金需求受到阻碍，分别受到股市走强和进口管控控制。目前这些不利因素已消除，随着2015年的临近，黄金的实物需求走强。

他认为，中国黄金实物需求将回归，因股市逐步丧失进一步上涨动能。该行业因而将2015年底金价预期由1200美元/盎司提升至1280美元/盎司。并称，2013年年中至2014年强劲需求的回归使中国建立了巨大的陆上库存，进一步导致2014年下半年进口水平下降，而进口水平的下降助力陆上库存的下降。

与此同时，11月底印度废除了黄金进口管制，以降低黄金走低并提升合法出货量。此前印度央行曾要求进口商将20%的进口黄金必须在加工后用作出口用途，剩下的80%用于满足国内需求，因该国经常帐赤字持续走高。

Thianpiriya表示，此举大幅改变了印度黄金市场的前景，再次打开了所有的进口渠道。不过随着时间的流逝，印度可能出台其他的进口管制，如进口限额等。

美元走强

尽管今年美元的走强削弱了黄金的魅力，不过Thianpiriya认为，明年实物黄金需求将助力抵消强势美元带来的不足。

美元走强可能利空黄金需求，因对外汇持有者而言，买入黄金变得更加昂贵。

Fat Prophets资源分析师勒诺克斯(David Lennox)认为，尽管明年一季度美元走强可能利空金价，不过料在二季度美联储首次加息后，美元将走软，将在明年下半年为金价提供部分支撑。

勒诺克斯表示，明年下半年印度黄金实物需求料在新年季大涨，印度屠妖节(Dhanteras)和排灯节(Diwali)被视为是买入黄金的吉祥时刻。

勒诺克斯认为，这些因素与黄金供应减少一起，可能在明年年底助推金价涨至1350美元/盎司附近。并称，金价的下跌迫使部分生产成本较高的黄金生产者削减产量。

地缘政治因素

Global Commodities全球首席执行官Greg Smith认为，若明年存在助推金价上涨的因素，将是地缘政治风险。若中东或俄罗斯局势恶化，将为金价提供支撑，否则金价将在区间内波动。

