谷歌指责好莱坞试图审查互联网：限制言论自由

北京时间12月19日下午消息，谷歌周四提出批评称，索尼被黑事件泄露的文件显示，美国电影协会和密西西比州总检察长共谋限制网络言论自由。

谷歌表示，美国电影协会秘密与密西西比州总检察长试图在不颁布新法律的情况下，强制改变信息传播方式。

“美国电影协会把枪口瞄向了谷歌。”谷歌总法律顾问肯特·沃尔克(Kent Walker)在博客中说。根据黑客披露的数据，索尼高管曾在电子邮件中细化了一种方案，试图封杀涉嫌发布侵权材料的网站。沃尔克还表示，密西西比总检察长吉姆·胡德(Jim Hood)发送的一封指控谷歌诸多不法行为的电子邮件，是由美国电影协会的一家代理律师事务所起草的。

胡德表示，他的确与美国电影协会有过合作，但并不认同谷歌的指控。他表示，他曾经与多家互联网公司在很多问题上有过合作，包括国际假货团伙、毒品走私、儿童色情。“我们只是说，如果一个网站有90%的非法内容，就不应当将其收录进搜索结果。我们就这一问题合作了多年，谷歌也知道此事。”

美国电影协会也反驳谷歌的立场“可耻”，并指责其转移视听，因为执法人员只是在例行公事，调查谷歌对不法网站的推广作用。该机构坚称：“无论是联邦、州还是地方政府机构，我们都会不遗余力地向其寻求帮助，以保护创作活动的权益。”

谷歌和索尼发言人尚未对此置评。

此举标志着持续不断的互联网审查斗争的一个转折点，此事曾在2012年引发整个网络世界的抗议活动。当时有两份议案提交美国国会投票，分别是《禁止网络盗版法案》(Stop Online Piracy Act)和《保护知识产权法案》(Protect Intellectual Property Act)。这两份法案都希望打击存在非法侵权行为的“流氓”网站。但批评人士表示，这些法案也会对合法网站产生影响。

外界认为，《禁止网络盗版法案》和《保护知识产权法案》已经被它们的支持者放弃，但谷歌的这份声明却表明，这种思潮又有抬头之势。

谷歌的这番评论再次凸显出索尼被黑事件的破坏。过去两周，黑客入侵了该公司的电脑系统，并号称偷走了大量员工信息，包括高管电子邮件。其中的很多文件已经被披露到网上。

索尼只证实了其中几份文件的真实性。但其他公司却开始对其中的内容进行深究。例如，Snapchat本周三就在声明中表示，被盗信息给该公司造成打击。而现在，谷歌也开始根据这些信息对索尼和美国电影协会提出批评。

索尼并未回应谷歌的指责。

