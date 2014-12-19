Snapchat：Facebook不过是下一个雅虎

Facebook 会重蹈雅虎帝国衰败的覆辙吗？至少它的竞争对手 Snapchat 公司的 CEO Evan Spiegel 是这么认为的。

巨人雅虎是怎么倒下的？

当年的门户网站时代，雅虎创造了网络神话，一手打造出自己的门户帝国，丰厚的广告营收，让雅虎的市值一度达到了 1280 亿美元。但是当互联网经济的泡沫破灭之时，雅虎市值骤减缩至 100 亿美元，连原来的十分之一还不到。

原因是什么？雅虎的主要营收是网站广告销售，而客户并不是从前在电视、杂志上投放广告的传统品牌商，他们同雅虎一样，也是互联网公司。这些网站购买广告的钱，大多都是来自投资者。虽然说时代变了，但互联网企业的作风多年来始终如一，“用别人的钱”出手大方的买买买！

所以说，当互联网经济神话破灭之时，投资人不断缩减投资金额，互联网公司没有闲钱买广告了，于是雅虎就穷了。

Snapchat CEO 的私人邮件揭露了一切

最近的索尼被黑事件中，泄露了 Spiegel 曾经的一封邮件。邮件中他表示，Facebook 最终会总像和当年的雅虎一样的末路。

Spiegel 认为，事情就是这么惊人的相似。现在 Facebook 的营收过度依赖于创业公司购买流量、用户和广告的收入。当年雅虎销售首页链接，如今 Facebook 售卖 app 中的广告。如果创业公司们集体遭受到了投资危机，或者美联储停止了打印钞票和销售科技股，那么 Facebook 亦会遭到难以估计的“经济滑铁卢”。在邮件中 Spiegel 写道，

“在 app 端，如果即便只有5% 的用户点击广告，但是乘以 Facebook 的海量用户基数，创业公司获得的宣传效益依旧是惊人的大。所以说 VC 的钱投给了创业公司，购买移动端的广告便是希望沾沾 Facebook 的光。 “现在，Facebook 移动广告的表现不尽如如人意，尤其是 app 的嵌入广告。另外由于各种社交软件的竞争，Facebook 的用户活跃度也在持续走低。Facebook 目前的现状并不好，但是这件事并没有引起公司足够的重视，Facebook 仍然发力期待在市场中的良好表现。 这件事无疑对 Facebook 敲响了警钟。移动平台的营收并不如 PC 端稳定，而且缺少稳固的现金流。 当市场对科技股追捧的热潮逐渐冷却，许多风险投资 VC 便会撤掉对创业公司的投资，于是 app 上的广告投入也因此减少。他们不愿意再投入更多的钱从社交网站购买用户，于是 Facebook 会面对股价大跌、市值缩水的严峻后果。”



Snapchat CEO Spiegel 对其竞争对手 Facebook 的态度真是出奇的悲观。可能他故意忽略了一点，那就是传统的广告客户并不是守旧的抱着电视、杂志、展牌广告不撒手，他们也变得开放敢于冒险。但是还好，实际情况并没有那么的残酷，传统广告客户们在每季度会给 Facebook 投入超过 10 亿美元的广告费。

本月早些时间，在一场年度会议中，科技媒体 BI 向 Target 连锁公司的高层询问了关于这件事情的看法。对方表示，“虽然现在 Facebook 移动端的表现让人失望，但是电视广告和 Facebook 广告之间依然让人难以抉择。电视广告是建立品牌形象的最重要的手段，而 Facebook 却是一个重要而且用户基数巨大的营销推广市场。除了维持稳定的电视广告开支，我们即便是缩减任何形式的广告开支，都不会放弃 Facebook 这片大有潜力的市场。”

Snapchat：扎克伯格给出的收购价令人失望

泄露的邮件曝光了“收购流产”的内幕

其实 Facebook 早就向 Snapchat 伸去了橄榄枝，曾经出价高达 30 亿美元意欲收购。不过这次多亏了索尼被黑，曝光了内部邮件，真实还原了当年的收购真相。其 Spiege 还是年轻气盛，觉得扎克伯格给他提出的报价令人大失所望 ，于是拒绝了收购的邀请。不过也难怪 Spiegel 会在邮件中这样写了。年轻的 CEO 在拒绝了高价收购之后，势必要向自己的投资人们表示些什么，例如：Snapchat 比 Facebook 有更好的发展前景。

《华尔街日报》的记者 Mike Shields 在一篇报道中写到：对于广告客户们来说，Facebook 的移动端用户或许并不能转化为长期性的“有价值的受众”，因为购买 app 端广告的这些公司大多数都是做移动游戏的创业公司。”事实就是如此，但 Facebook 从来不肯承认自己的营收有多么的依赖这些广告客户们。

Facebook COO Sheryl Sandberg

在上一次的 Facebook 投资招商会中，COO Sheryl Sandberg 回答了这个尖酸的问题。“公司并没有完全的依赖移动广告，相反这只是我们广泛的业务中的一个分支。Facebook 拥有多种广告形式，业务的整体形势越来越好，这其中便有移动端广告的部分功劳。”她这样解释道，“而且有很多人在好奇究竟是哪些人一掷千金购买我们的 app 广告。其实他们大多都是开发者，Facebook 也很欣慰能够帮助这些创业团队成长。”

但其实 Sandberg 的回答也是模糊其词，没什么实际作用。投资人们需要得到一个确定的答案，app 广告销售究竟占了 Facebook 整体营收的多大比例？或许这件事是扎克伯格一直藏着的秘密。

