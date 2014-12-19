卢布崩盘，一场策划已久的货币绞杀阴谋！

美国和俄罗斯开始拼血，针对俄罗斯卢布的货币战进行得如火如荼，白刀子进红刀子出！美俄货币战有多惨烈？来看看下边的最新消息。

本周一，卢布一夜暴贬10%，美元兑卢布现货盘中突破64。为了组织卢布贬值和防控高通胀风险，在汇市收盘数小时后，俄罗斯央行意外宣布，将关键利率从10.5%大幅上调650个基点到17%。这是俄央行不到一周来第二次加息。



结果，在周二(12月16日)的欧洲交易时段，俄罗斯卢布兑美元再次扩大跌幅，逼近80大关，日内跌幅近20%。算下来，今年卢布贬值幅度差不多有五成，这意味则卢布的国际购买力折半。如此暴跌，可以认为卢布崩盘，贬值已阶段性失控。俄罗斯股市的情况又如何呢？RTS指数当天大跌19%，创1995年以来最大跌幅。为了控制卢布下跌，莫斯科交易中心表示不接受美元兑卢布高于64.4459的报价。



卢布崩盘的原因



是什么原因导致俄罗斯卢布和股市的崩盘式暴跌呢？三个原因：



一、油价暴跌。



在过去半年的时间，美原油由104美元每桶跌至54美元每桶；过去14个交易日从76美元以上跌至54美元每桶，半年跌幅近5成。伦敦布伦特原油的价格在过去5个多月的时间内，从112美元以上每桶跌至现在59美元，跌幅也有四成多。



按现在跌势，原油恐怕要到40美元上下才会止跌。而之前俄罗斯的财政预算都是按原油每桶80美元以上制定的。如此依靠能源出口、产业如此单一的国家，遇到如此严峻的经济形势，再加上的资本撤出，俄罗斯经济崩溃就不奇怪了。这是俄罗斯卢布和股市暴跌的原因之一。



二、西方制裁导致俄经济举步维艰。



在过去大半年内，以美国为首的西方，针对俄罗斯进行了严厉的经济制裁，俄罗斯也进行了一系列反制裁。欧俄制裁，彼此都受伤，但鉴于俄罗斯的经济实力，相比西方经济实力差距很大，因此对俄罗斯的经济影响要比对欧洲的经济影响大很多。这种制裁，让俄罗斯的经济非常艰难，这也是俄罗斯不断拉中国到远东投资的根本原因。前几天，副总理刚刚来过中国，就是要招商引资。



三、做空卢布的货币战。



俄罗斯的卢布、股市暴跌得如此惨烈，除上述两个因素外，最重要的还是西方资本做空卢布。卢布崩盘是一场赤裸裸的货币战，否则不会出现如此崩盘式下跌。



一场策划已久的货币战



卢布崩盘暴跌，本质上是一场赤裸裸的现代货币战争，这是以美国为首的西方国家展开的对俄罗斯卢布的绞杀行动。这次的货币战行动，布局已久，从乌克兰暴乱开始到现在，差不多有一年时间。如果从策划开始，恐怕过去数年，美国都在策划和准备着对俄罗斯卢布的绞杀。



从过程上看，对卢布绞杀主要分如下四步：



一、推翻乌克兰亲俄政权。



美国通过资助乌克兰反对派，推翻亲俄的亚努科维奇政权。然后，通过背后推动乌克兰加入欧盟和北约，来分化和恶化欧俄关系。这一行动，目的有四：一是推动欧、俄尖锐对立，破坏欧、俄新关系进程，延缓欧亚大陆一体化进程；二是通过恶化欧俄关系，推动新冷战的形成；三是迫使俄罗斯不得已自救从而割裂乌克兰的同时，怂恿西方世界对俄罗斯的经济、金融展开系列制裁；四是通过对俄罗斯的制裁，在经济上击垮俄罗斯，以便于对下一个目标——中国进行如法炮制的围攻。



推翻乌克兰亲俄政权，使得俄罗斯不得不投入巨大的人力物力自救。因为，乌克兰对俄罗斯来说太过重要。俄罗斯一旦失去乌克兰，西面将无任何屏障，接着美欧就会以此为跳板，分化俄罗斯内部，俄罗斯的其他加盟共和国就可能像现在的乌克兰的各个地区一样一个个闹独立。到那时，俄罗斯内乱不止一盘散沙，将无可救药。



俄罗斯有普京，自然不会让事情发展至此。所以，早期就支持东部民间武装对抗乌克兰亲西方政府，同时推动克里米亚独立加入了俄罗斯，在保住对黑海控制权的情况下，还能利用克里米亚威慑欧洲，找到地缘反击点。



客观上，在2014年上半年的对垒中，俄罗斯损失不小，但欧洲损失也不小，损失最大的是乌克兰。总体而言，俄罗斯的损失从得到的克里米亚的领土中弥补了回来。在这次对抗中，俄罗斯的反击是无奈的反击，但在上半年以较小代价换取更大利益，斩获不小。



二、一系列制裁和封锁。



借助乌克兰的局势，美国挟持着欧盟，对俄罗斯展开了一轮轮的经济制裁、金融封锁。如此的结果是，俄罗斯的经济压力越来越大。俄罗斯不但难以再从西方市场获得资金，还有更大规模地西方资本从俄罗斯撤离。如此结果是，卢布不断贬值，股市不断下跌，经济增长停滞。



三、打压油价。



如果仅仅是前两步，俄罗斯经济虽然会比较艰难，但不会伤筋动骨。然而，美国岂会善罢甘休，于是重新拿起了曾经在上世纪80年使用过的“石油武器”。通过打压油价来打压俄罗斯的经济。



由于前苏联的解体已严重破坏了原来苏联的整个国家经济体系，俄罗斯的经济因此结构非常单一。2013年，其财政收入的52%来自油气出口，其油气出口占出口收入总额的68%（2013年，其石油出口收入为1736.68亿美元，天然气出口为672.3亿美元）。这就意味着，其社会福利、军费等各种财政开支，一多半都来自能源出口。俄罗斯2014年的财政预算是假定原油价格在80美元以上，现在原油价格只有54美元，可见其压力多大。



由此可知，打击俄罗斯经济的七寸就是打击能源价格。由于俄罗斯能源出口收入大部分来自石油，而天然气基本是协议价格，所以打击俄罗斯经济就是打击原油价格。



过去半年，面对世界经济疲软的预期，国际油价不断下跌。油价下跌主要三个原因：一是沙特为了和美国打击伊朗和俄罗斯，二是沙特为了借机打击世界发展页岩油产业，三是华尔街借机做空石油。沙特不减产，OPEC成员国谁都不敢减产，因为减产意味着自伤。在美国和沙特的联手做空下（沙特王室一定在期货市场上也做空原油，并不会少赚钱），国际油价暴跌。这一重打击，让俄罗斯经济濒临崩溃。



四、油穷“币”现。



美国资本在做空油价时，一定会顺势做空卢布，并不断加压。如今，在巨大的做空压力下，国际油价越跌越快，与此同时做空卢布的力量也在不断增加。于是，我们看到最近两天随着油价不断下跌，俄罗斯卢布和股市崩盘的壮观场面。



可以毫不夸张地说，这是一场西方由国家层面到资本层面，各方利益针对俄罗斯的一场经济绞杀，是一场赤裸裸的货币战争。



货币战是美国最拿手的，在这个世界上几乎所有像样的经济体都经历过。上世纪80年代针对苏联，上世纪90年代初针对日本，1997年亚洲金融风暴针对东南亚国家和我国香港、台湾，1998年针对即将“出生”的欧元······如今，这把刀子对准俄罗斯猛捅。事实上，美国针对中国的货币战也早已布局。2000年后逼人民币升值就是货币战的开始，如今联合西方绞杀俄罗斯卢布是针对人民币的预演。



本质上，香港的“占中”就是乌克兰式的“颜色政变”，就是试图效仿乌克兰通过街头政变实现夺权或迫使中国镇压。，一旦中国行为过激，美国就会效仿针对俄罗斯的方式，联合西方制裁中国，然后再上演一场绞杀人民币的好戏。现在，这个计划仍在酝酿中，领头搞“占中”者威胁要搞街头暴力，这就是想上演乌克兰街头那一幕。中国，对此要保持高度警惕。



卢布现在崩盘了，俄罗斯股市也崩盘了，那么问题来了，俄罗斯会崩溃吗？



对于卢布也好、俄罗斯股市也好，甚至俄罗斯整个经济，崩盘都是我们之前分析过，不足为奇，因为几个月前的形势就摆在那了。普京为此实际上已经做了严密的准备，普京的过去几个月的表现已经表明：俄罗斯不可能向西方妥协。



我们在过去几个月也一直强调，俄罗斯经济大概率会崩，但俄罗斯会崩而不溃。所谓崩而不溃，就是虽然货币、股市出现一轮崩盘，但整个社会不会崩溃，俄罗斯的国家不会崩溃。这是俄罗斯过去一年布局以及当前国际局势决定的。



俄罗斯为何不妥协？因为，对俄罗斯来说，妥协意味着俄罗斯要崩溃，西方从不会对妥协的对手仁慈，一定会下死手直到对方瘫痪。苏联解体后的罗斯，曾经持续10年的社会崩溃让俄罗斯很受伤，经历全过程的普京绝不会让历史重演。反抗，俄罗斯经济虽然可能因此而崩溃，但以当前国际形势而言，俄罗斯的形势会比1990年代好得多。



俄罗斯这个国家经济虽然不够发达，属于不那么有钱的国家，但俄罗斯的财富却是非常巨大的。我们不妨看看俄罗斯的财富：国土面积1707万平方公里，森林覆盖面积占国土面积50.7%，居世界第一位。水力资源居世界第二位。石油探明储量82亿吨居世界第八位。天然气占世界探明储量的1/3强，居世界第一位。



资源如此丰富，旁边有一个“油老虎”，多少资源都能吃得下的中国，还愁资源卖不出去？俄罗斯真急眼了，那是什么都敢卖的主，沙俄皇帝把阿拉斯加都卖给美利坚了。所以，拥有如此丰富资源的俄罗斯，加上如此需要资源的中国，俄罗斯必然崩而不溃！



另外有一个很有趣的现象值得我们注意，即：面对卢布和股市的崩溃，俄罗斯的社会很平静，反倒是美国到现在依然有大规模的示威。与此同时，我们看到俄罗斯高层对现在的情况表现得也足够淡定，中国至今仍壁上观。这些情况表明，未来将会有大戏可看。中国，绝不仅仅是一个旁观者。你猜，中国会何时出手？明天，我们继续解析。



另外，再补充一个金融常识。有观点认为，10月13日中国央行与俄央行签1500亿元人民币/8150亿卢布双边本币互换协议，在卢布下行时以固定汇率互换货币无异于直接送钱。这个观点错误的和缺乏常识的。



货币互换不是货币交易，是两种货币的交换，是彼此之间的负债，双方的货币都不会因为汇率的变化而变化。一般双方货币期限为3年，到期要不终止，要不就是重新签署新协议，类似情况很常见。为了更清楚什么是货币互换，我们不妨看看货币互换的概念。



货币互换（又称货币掉期）是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。简单来说，利率互换是相同货币债务间的调换，而货币互换则是不同货币债务间的调换。货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有改变。初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。货币互换的条件与利率互换一样，包括存在品质加码差异与相反的筹资意愿，此外，还包括对汇率风险的防范。



看清楚上边货币互换其中一个目的就是为了防范汇率风险，就是为了防汇率大幅波动的。



货币互换的优点有：①可降低筹资成本；②满足双方意愿；③避免汇率风险，这是因为互换通过远期合同，使汇率固定下来。



已经通过协议固定的汇率，怎么会因为汇率波动而给俄罗斯送钱？对于有些试图煽动某种情绪却缺乏专业性的评论，大家要注意，切莫被忽悠。