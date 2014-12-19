道指飙升2.43% 创3年来最大升幅

北京时间12月19日凌晨消息，美国股市周四大幅收高，三大股指均大涨逾2.2%，道指涨逾420点创2011年11月以来的最大升幅。昨日的本年度最后一次货币政策会议上，美联储表示在决定加息时将“保持耐心”，暗示将缓慢稳定加息，提振了市场情绪。

道琼斯工业平均指数上涨421.28点，涨幅为2.43%，至17778.15点；纳斯达克综合指数上涨104.08点，涨幅为2.24%，至4748.40点；标准普尔500指数上涨48.34点，涨幅为2.40%，至2061.23点。盘面上，各大板块普涨，医疗保健和科技板块领涨。

“实际上，交易员们从昨天的美联储货币政策声明中得到了想要的东西，并且兴高采烈，但是最关键的是美联储对2015年底联邦基金利率的预期并不是那么激进，这当然是件好事，”Sarge986.com的首席经济学家Stephen Guilfoyle在研究报告中指出。

在美联储货币政策会议结束后，美联储主席耶伦警告市场称不要指望美联储收紧货币政策的力度像2004到2006年期间那么不给力，美联储的货币政策将视经济数据来作出决定。对于耶伦的讲话，并不是所有分析师都认为这是一个鸽派的表态。

海外市场方面，俄罗斯普京在当地时间周四中午12点召开年度新闻发布会上表示，前俄罗斯的经济困境主要有外在因素导致，其中包括油价暴跌和西方对俄罗斯的制裁，俄罗斯经济将在两年内走上正轨，俄罗斯政府和央行将采取合适的措施捍卫卢布汇率。俄罗斯央行的外汇储备还有4190亿美元足以应对危机，俄罗斯经济已经适应了低油价。俄罗斯卢布汇率和莫斯科股市应声大涨。

不过后来市场认为普京没有提出旨在带领俄罗斯走出危机的明确措施，导致卢布兑美元和欧元的汇率再次下跌，截至发稿跌幅超过1%，至1美元兑换61.4080卢布。有交易员指出，他们不认为普京总统在周四的发言中给出了解决危机的重大措施。

俄罗斯经济部长阿列克谢-乌尤卡耶夫周四警告说，西方国家因为乌克兰危机而对俄罗斯实施的制裁措施可能持续“非常长时间”，甚至可能是几十年时间。乌尤卡耶夫还说，制裁措施可能在未来一年变得更加严苛，届时原油市场的状况也可能进一步恶化。

经济数据方面，美国经济咨商局（Conference Board）今天公布报告称，美国11月份领先经济指标环比增长0.6%，表明未来几个月时间里美国经济很可能将实现良好的增长表现。

美国经济咨商局的经济学家肯·高德斯坦（Ken Goldstein）表示：“领先经济指标的增长表明，冬季季节中美国经济仍在继续温和增长。”

美国劳工部公布报告称，截至12月13日当周美国初次申请失业救济金人数减少6000人，至28.9万人，仍旧保持在较低水平，主要由于雇主的聘用活动增加。

费城联储报告称，12月份费城联储制造业指数下降至24.5点，相比之下11月份为40.8点，后一数字创下近21年以来的最高水平。财经网站MarketWatch调查显示，经济学家此前平均预期12月份费城联储制造业指数将下降至25点。该指数高于零即表明认为整体商业活动水平提高的受访制造商数量更多。

公司消息方面，美国航空航天工业协会（AIA）周三预测称，波音商用客机2015年的交货量将最高增长5.5%，达754架，创下有史以来的最高纪录，这反映了对波音产量将稳定增长的预期。

卡夫食品今天宣布，该公司首席执行官托尼·弗农（Tony Vernon）将会退休，并宣布任命董事长约翰·卡希尔（John Cahill）为首席执行官。

全球最大的家具零售商宜家集团（IKEA）周四称，该集团已经暂停在俄罗斯销售厨用家具和电器，原因是其无法满足增长中的需求。

通用汽车周四称，受俄罗斯卢布汇率大幅下跌的影响，该公司已经暂停向俄罗斯的经销商交货。

美国福特汽车公司周四宣布，正在扩大美国市场高田安全气囊问题相关召回行动的范围至约502500辆车，以包括驾驶员一侧座椅使用了高田安全气囊的旧型号野马汽车。

美国国家公路交通安全管理局周四公布文件显示，德国豪华汽车品牌梅赛德斯奔驰正因为可能的燃油泄漏问题在美国市场召回4871辆轿车和SUV。

