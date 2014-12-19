俄罗斯能否控制卢布暴跌？

市场数据显示，１５日俄罗斯卢布汇率跌幅创下自１９９９年４月以来最高纪录，收盘时达到１美元兑６３．４卢布；欧元对卢布汇价达到１：７８．８１。１６日卢布汇率继续狂跌，欧元对卢布汇率一度超过１：１００，美元对卢布汇率一度超过１：８０。

为应对卢布大幅贬值，俄央行于１６日紧急决定将基准利率由１０．５％提高至１７％。此次加息是俄央行今年第６次加息，距离上次加息仅仅过了两个工作日，俄央行１１日曾决定把基准利率由９．５％上调至１０．５％。但在油价大幅下跌和通胀风险剧烈增长的形势下，俄央行的加息举措效果并不明显。当天莫斯科交易所开盘时卢布汇率曾短暂上扬，但很快恢复下跌趋势。

卢布贬值紧跟国际油价下跌的步伐。长期以来，俄罗斯经济高度依赖石油等能源出口的格局一直没有改变，俄罗斯每年财政预算的几乎一半来源于石油和天然气的出口。油气出口价格的下跌直接导致俄罗斯财政收入的减少。俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫曾指出，俄罗斯财政维持相对平衡的底线是石油价格每桶３７００卢布。据此推算，当油价在每桶１００美元时，美元对卢布汇率可以稳定在１：３７左右，而当油价下跌时，俄罗斯政府为保证之前的收益，只能采取允许卢布贬值的措施。

今年以来，油价下跌的趋势已延续了近５个月，且油价下跌幅度接近４０％。在这一背景下，阿联酋能源部长苏海勒·马兹鲁伊１６日表示，欧佩克会维持目前３０００万桶每日的产量，不会因为油价跌至６０美元或４０美元而调整现在的产能，阿联酋也未接到任何关于召开欧佩克紧急会议的通知。这一表态无疑增加了石油价格继续下行的风险，如果油价跌破每桶４０美元，美元对卢布汇率很有可能会超过１：１００。

另外，还有分析人士认为，即使油价不会下跌至每桶４０美元，在俄罗斯大肆出售债券以弥补资金缺口的情况下，卢布对美元汇率也有突破１００：１的风险。在俄罗斯资金外流加剧的背景下，许多公司不得不靠出售债券来回流资金，上周就传出俄国有大型油气公司拟在近期出售６０００亿卢布债券的消息。值得一提的是，公司在通过出售债券获得资金后，很有可能会把这些资金兑换成外汇以偿还债务或留作备用。一旦如此大规模的资金流入外汇市场，外汇市场上会很快出现美元短缺，甚至抢购美元的现象，卢布贬值也就在所难免。

俄大幅提高基准利率的初衷是遏制卢布贬值和通货膨胀，但是大幅提高基准利率会导致企业贷款成本增加，束缚经济增长步伐。俄罗斯阿尔法银行首席经济师奥尔洛娃指出，如此大幅提高基础利率会大幅增加企业的贷款成本，加上之前西方对俄罗斯的制裁已经限制了俄罗斯企业的外部融资渠道，俄罗斯企业几乎丧失了从银行获得资金的渠道，没有资金企业就无法扩大投资和生产，而企业若减少投资和生产将导致商品供应减少，供应的减少会推升物价，进一步加重广大消费者的生活负担。

俄罗斯经济学家黑斯坦洛夫指出，过度依赖石油和天然气等能源出口是俄罗斯经济的主要问题，当前国际油价持续下跌，建立在原有油价基础上的俄罗斯财政预算根本无法实现，政府也无法偿还全部外债，这自然增加了俄罗斯经济陷入衰退的风险。根据俄罗斯央行的最新预测，２０１５年俄罗斯经济将萎缩４．５％至４．７％，２０１６年预计萎缩０．９％至１．１％。