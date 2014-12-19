留学生亲历卢布暴跌：用代购弥补损失

2007年高中毕业后，我来到莫斯科一所较有名气的医科大学攻读医学，从本科到研究生，目前已经是在这个学校的第八个年头。

由于本身是学生党，又选择了医学这个专业，因此空闲时间相对于其他专业来说少得多，所以目前留学的各种花销都来源于父母，所以我特别在乎人民币、卢布和美元之间汇率的变化。

现在我还记得2007年刚到莫斯科时这三种货币之间的汇率，当时美金兑卢布是1：26，美金兑人民币是1：7。俄罗斯是一个高消费国家，这一点在其首都莫斯科表现尤甚。举个例子来说，一个汉堡包均价在90卢布左右，一中杯可乐是50卢布，外加一份薯条或土豆块50卢布，这样一份套餐下来，花费就在200-250卢布之间，折算成人民币是60-70元。所以初来这里，觉得压力山大。

留学的这些年中，美元和卢布之间的汇率也出现过一些上涨或下调，但我记忆中最高也就是1：36，最低的时候为1：25。在现在看来，当时最高的1：36根本不算个事儿。从7月份开始，美元和卢布之间的汇率就出现了上涨的趋势，7月份是1：34，9月涨到1：37，到现在更加疯狂的1：66。

卢布的暴跌对于我们这些留学生来说，有苦处，但也带来了一些利好。

苦处便是，卢布暴跌让我们损失严重。我们留学生兑换卢布的流程是，在国内把人民币兑换成美元或者欧元，到俄罗斯后再把美元或欧元兑换成卢布。卢布的兑换相较而言还是非常方便的，因为大街小巷或者地铁口处都会有换汇点，而且基本上不需要护照或者其他证件，不需要专门跑去银行。但我们还是嫌多次兑换麻烦，所以在开学的时候就会一次性兑换足够用的卢布，方便消费，这就导致我们在这次暴跌前根本来不及全花出去，这些钱烂在手里面，损失比较严重。

我有一个朋友，9月份开学时兑换了40万卢布，按照当初的汇率大概是7万人民币，但经过这次暴跌后，这些钱只相当于4万人民币。他为了防止卢布烂在手里，只好将它们花出去，换成更保值的物品。这段时间，这位朋友一口气买了5个iPhone手机，还有一些高档化妆品，比如香奈儿、雅诗兰黛、兰蔻等，然后再把这些物品卖掉，换成人民币。

对于留学生来说，卢布暴跌倒是带来了一个好处，俄罗斯的物价一下子便宜起来。代购一下子成为几乎每个留学生都在做的副业。

我女朋友本想趁着卢布贬值，去百货商场淘实惠。结果遇到的景象让她大吃一惊，商场里挤满了前往扫货的代购们，畅销的化妆品、LV、香奈儿、瑞士手表、iPhone，甚至包括奶粉在内的货品，都被代购一扫而光。代购疯狂的背后，是因为这些东西实在太便宜了，本身俄罗斯的奢饰品价格就相当于国内的8折，卢布暴跌后这些商品价格相当于国内在8折的基础上又打了5折。

这也是留学生们目前的主要对策。我身边的朋友如果还持有卢布的，都会帮朋友代购各种化妆品、包包和iPhone，目标就是一定要把手中的卢布花完，生怕这么跌下去卢布崩盘，手里攥的一团废纸。群体疯狂之后，俄罗斯最大的两家化妆品连锁店рив гош和 лэтуаль，早已出现商品短缺或断货的情况；奢饰品店基本没有货可扫，直接关门大吉；iPhone也停止了在俄罗斯的销售；而且现在每个换汇点都换不到美元或欧元。

这种疯狂不光出现在留学生身上，俄罗斯居民同样如此。百货店、超市等的货架上基本被一扫而空。昨天我去一家大型电器超市，人们拥挤着抢购各种电器类商品，甚至连样品机器都不放过。我亲眼目睹，一个老太太把柜台上最后一台做商品展示用的暖风机，抱到收银台结账走人。

银行的门口也都站满了排队的人群，他们急着把自己在银行里地储蓄取出来，生怕有一天国家的银行倒闭。

而我的同学们，更多地选择了在国内办一张VISA卡，通过刷卡来承担莫斯科的生活消费，手中只持有少量的卢布和美元，以备不时之需。不过，手里还持有大量卢布的同学，正在焦头烂额地，通过各种方式让它们变成美元或人民币。

