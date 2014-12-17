金价跌跌不休 黄金主题基金业绩难言乐观
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金价跌跌不休 黄金主题基金业绩难言乐观

17 十二月 2014, 16:06
rayda
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虽然上周黄金市场的投资情绪有所改善，但在国际原油价格重挫叠加美联储即将召开的会议加剧加息预期的双重压力之下，金价于周一失守1200美元/盎司大关。市场预期，在美元强势的大背景下，黄金距离筑底尚早，长线难有牛市行情。不过，此阶段黄金类投资产品依然保持着发行热度。近日就有消息称，阿里巴巴将联手基金公司推出互联网金融新品“存金宝”，一元起购就可投资黄金市场，阿里的这一举动再成市场焦点。然而，业内分析人士建议投资者谨慎投资，在金价缺乏趋势性做多机会且短线震荡的情况下，产品收益难言乐观。

　　CFTC多头持仓升温非拐点

　　因国际油价延续下跌，且市场预期美联储将在本周会议上摒弃“相当长一段时间”维持低利率的措辞，为明年的加息铺平道路，导致金价暴跌30美元，且失守1200美元/盎司的大关。与此同时，周一国际银价暴跌5.1%，创今年来最大单日跌幅。

　　黄金价格与原油价格同跌的关联性在近期发挥得淋漓尽致，因为黄金投资者从原油市场寻找交投线索的现象更加频繁。巴克莱资本就此表示，黄金价格与原油价格的相关性创2013年7月份以来新高。

　　现阶段，看空黄金的声音仍是市场主流。业内人士普遍认为，在美元走强的周期下，黄金行情难有表现。虽然国际各大投行不断下调其对明年金价的预期。不过，据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，大型机构交易员和期货市场投机者却连续第二周增持黄金看涨押注，多头持仓升至8月来高位。

　　对此，世元金行黄金分析师支雅楠称，目前金价已经接近成本区间，加之俄罗斯近期正受到以美国为首的多国经济制裁，其经济状况堪忧，投资者开始担忧新兴国家将重蹈1998年时的经济危机，避险和抄底的资金此时涌入黄金市场导致黄金多头持仓增加。同时，时至年底各大基金获利步入结算的时期，之前已经获利的空头平仓盘也在此时涌出。但是，这难以称为行情反转的信号。

　　同时，兴业银行资深贵金属分析师蒋舒表示，CFTC的持仓量与金价走势密切相关。但是，该数据为事后变量，且波动性较大，因此不能将其视为大型资金是否看好金价的决定性标准。

　　黄金基金业绩堪忧

　　年关将至，年内投资黄金基金的投资者收益堪忧。银河证券数据显示，截至12月12日，4只黄金QDII的净值几乎与年初持平。其中，诺安全球黄金微张0.14%，易方达黄金主题微涨0.78%，而嘉实黄金和汇添富黄金及贵金属分别下跌0.31%和 2.37%。

此外，被称为“生不逢时”的境内黄金ETF业绩同样不理想。数据统计，截至12月15日，华安黄金易ETF上涨3.34%，国泰黄金ETF上涨2.61%，易方达黄金ETF上涨2.54%，今年8月成立的博时黄金ETF过去三个月内微跌2%。

　　相较于泸深年内近40%的涨幅，黄金ETF的收益明显偏弱。不过，此阶段黄金类投资产品依然保持着发行热度。据消息称，阿里巴巴近日就将联手基金公司推出互联网金融新品“存金宝”。该产品将与华南某基金公司旗下的黄金ETF基金进行对接，且起购金额仅需1元。“存金宝”的黄金直接源自上海黄金交易所，黄金价格与上海黄金交易所对齐，不需要任何手续费，支付宝还将对“存金宝”的账户资金进行赔付担保。

　　实际上，自2013年6月余额宝上线，其规模便迅速攀升，三季报显示，目前该货币基金规模一度接近6000亿。其后，阿里巴巴陆续推出招财宝、基金理财时，均成为市场焦点，此次推出“存金宝”也不例外。

　　然而，业内分析人士提醒投资者，阿里产品虽热门，但目前金价短线仍会呈震荡行情，长线趋势下跌概率大，建议投资者谨慎投资做多工具。

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