金价跌跌不休 黄金主题基金业绩难言乐观

CFTC多头持仓升温非拐点

因国际油价延续下跌，且市场预期美联储将在本周会议上摒弃“相当长一段时间”维持低利率的措辞，为明年的加息铺平道路，导致金价暴跌30美元，且失守1200美元/盎司的大关。与此同时，周一国际银价暴跌5.1%，创今年来最大单日跌幅。

黄金价格与原油价格同跌的关联性在近期发挥得淋漓尽致，因为黄金投资者从原油市场寻找交投线索的现象更加频繁。巴克莱资本就此表示，黄金价格与原油价格的相关性创2013年7月份以来新高。

现阶段，看空黄金的声音仍是市场主流。业内人士普遍认为，在美元走强的周期下，黄金行情难有表现。虽然国际各大投行不断下调其对明年金价的预期。不过，据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，大型机构交易员和期货市场投机者却连续第二周增持黄金看涨押注，多头持仓升至8月来高位。

对此，世元金行黄金分析师支雅楠称，目前金价已经接近成本区间，加之俄罗斯近期正受到以美国为首的多国经济制裁，其经济状况堪忧，投资者开始担忧新兴国家将重蹈1998年时的经济危机，避险和抄底的资金此时涌入黄金市场导致黄金多头持仓增加。同时，时至年底各大基金获利步入结算的时期，之前已经获利的空头平仓盘也在此时涌出。但是，这难以称为行情反转的信号。

同时，兴业银行资深贵金属分析师蒋舒表示，CFTC的持仓量与金价走势密切相关。但是，该数据为事后变量，且波动性较大，因此不能将其视为大型资金是否看好金价的决定性标准。

黄金基金业绩堪忧

年关将至，年内投资黄金基金的投资者收益堪忧。银河证券数据显示，截至12月12日，4只黄金QDII的净值几乎与年初持平。其中，诺安全球黄金微张0.14%，易方达黄金主题微涨0.78%，而嘉实黄金和汇添富黄金及贵金属分别下跌0.31%和 2.37%。

此外，被称为“生不逢时”的境内黄金ETF业绩同样不理想。数据统计，截至12月15日，华安黄金易ETF上涨3.34%，国泰黄金ETF上涨2.61%，易方达黄金ETF上涨2.54%，今年8月成立的博时黄金ETF过去三个月内微跌2%。

相较于泸深年内近40%的涨幅，黄金ETF的收益明显偏弱。不过，此阶段黄金类投资产品依然保持着发行热度。据消息称，阿里巴巴近日就将联手基金公司推出互联网金融新品“存金宝”。该产品将与华南某基金公司旗下的黄金ETF基金进行对接，且起购金额仅需1元。“存金宝”的黄金直接源自上海黄金交易所，黄金价格与上海黄金交易所对齐，不需要任何手续费，支付宝还将对“存金宝”的账户资金进行赔付担保。

实际上，自2013年6月余额宝上线，其规模便迅速攀升，三季报显示，目前该货币基金规模一度接近6000亿。其后，阿里巴巴陆续推出招财宝、基金理财时，均成为市场焦点，此次推出“存金宝”也不例外。

然而，业内分析人士提醒投资者，阿里产品虽热门，但目前金价短线仍会呈震荡行情，长线趋势下跌概率大，建议投资者谨慎投资做多工具。

