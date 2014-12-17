IB8:卢布遭遇滑铁卢 苹果公司果断撤离

今年上半年，1美元兑卢布维持在33左右。随着俄罗斯与乌克兰局势紧张及国际油价下跌，卢布进入连续贬值行情。12月3日以来，卢布跌破50关口，直至12月15日首次跌破60，盘中一度触及65。

据统计，今年以来，俄罗斯卢布跌幅已达五成，成为全球跌幅最大的货币。鉴于油价下跌趋势难改，俄国际储备目前又处于5年低位，分析认为，从基本面来看，卢布的确难以扭转下跌势头。

为了遏制卢布贬值和通货膨胀风险，俄央行16日凌晨紧急加息650个基点，将基准利率由之前的10.5%上调至17%。加息无用后，俄罗斯央行16日又进行了3.1万亿卢布7天正回购操作。昨日晚间，俄罗斯央行再进行7.326亿美元7天期正回购操作。

刚刚过去的“黑色星期二”，卢布兑美元汇率创新低，俄罗斯血流不止，也殃及了跨国企业。

当地时间12月16日，因俄罗斯卢布的“极端异常”波动，苹果公司(Apple)已经暂停通过其俄罗斯官网销售苹果产品。苹果公司，这间生产iPhone和iPad企业于是停止其官网商店的销售。

“我们正在重新考虑定价，因此俄罗斯官网的在线商店暂不可用，”苹果公司发言人阿兰·希利通过电子邮件发表声明。“我们对给客户带来的不便深表歉意。”

苹果此前曾以其他方式应对卢布的波动。上个月，该公司将在俄罗斯销售的iPhone 6价格上调25%。苹果公司在俄罗斯没有开设苹果实体店铺。

直到11月下旬，苹果一直忍受卢布的贬值没有调价。在俄销售的iPhone价格仅为700欧元(约合5418元人民币，在欧洲价格最低。许多其他国家来的观光客纷纷在莫斯科购买iPhone。

苹果上月底调整价格，将16G内存的iPhone 6价格从31990卢布(按照目前汇率，约合2900元人民币)上调至39990卢布(约合3626元人民币)。

“当你把在俄罗斯赚的钱转换为美元或欧元时，收入令人郁闷，所以高科技厂商都应该像苹果一样，明智地从俄罗斯市场退出，”Forrester研究公司分析师安德鲁·巴特尔斯表示。



