石油价格大跌 美国重要产油州初现景气放缓迹象

12月15日 - 由于原油价格重挫，在美国经济复苏中曾走在前头的主要产油州，部分开始显示出景气放缓的初步迹象。

德州休斯顿第一个宣布了石油产业裁员的消息，当地地产中介商预计，明年房屋销售将大幅下滑，降幅可高达12%。

据惠誉12月11日报告，阿拉斯加2015财年预算的收入预测将必须下修近20亿美元，因州政府的原油价格预估值大幅下跌。这将使阿拉斯加预算赤字扩大至近34亿美元。

富国证券市政债分析师Roy Eappen在最近的一份报告中称，德州、北达科他、阿拉斯加、俄克拉荷马和新墨西哥等几州，明年都可能感受到压力。

Decision Analyst的一份报告显示，在德州、路易斯安那、俄克拉荷马和阿肯色等几州，家庭信心10月下滑幅度比其他地区严重。这几州对1980年代油价大跌的惨痛经验记忆犹新。Decision Analyst总部在德州，每月对美国统计局划分的九大地区数以千计家庭进行调查。

由上述四州组成的中部西南地区，过去四年来的增长最强劲，但10月调查的表现落后于美国其他地区，另外六个地区的经济指标好转，两个地区保持不变。

“这一区域的经济指数下滑说明，这些产油州的经济正走向下滑，”Decision Analyst总裁Jerry Thomas表示。

原油价格自6月以来已跌逾40%，因此至少十来家美国能源公司都下调了明年的支出计划。对于依赖这些公司提供就业、财富和税收的州来说，这是个坏消息。

因此，虽然大多州预计都会享受到油价下跌及其提振消费的好处，但这次恐怕该产油州来拖全国整体经济增速的后腿了。



