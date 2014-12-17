卢布危机下哪些国家遭殃？

卢布周一创下1998年来最大单日跌幅，即便央行使出非常手段，仍难阻卢布颓势。

俄罗斯难阻卢布贬值

卢布周一盘中暴跌超10%，创下1998年来最大单日跌幅。当晚俄罗斯央行意外宣布，将基准利率从10.5%大幅上调到17%。这是1998年俄罗斯债务违约以来央行最大幅度的加息。

超大幅加息后卢布虽有所反弹但好景不长，截至莫斯科当地时间中午，卢布兑美元先前涨幅已经尽失，并且进一步下跌，一度逼近1美元兑80卢布。

上周四，俄罗斯央行宣布将基准利率从9.5%提高到10.5%，卢布不仅未涨反而暴跌。不管是干预汇市还是加息，都无法阻止卢布单边下跌。

这让人联想到1998年俄罗斯卢布危机。当年受东亚金融危机波及，国际油价暴跌至每桶10.72美元，使得刚刚度过苏联解体仅7年的俄罗斯经济陷入了困境。

为捍卫卢布，俄罗斯动用数额庞大的外汇储备干预汇市。在央行放弃对卢布的支撑之前，该国剩余的外储已不足100亿美元。

1998年8月17日，俄罗斯政府决定放任卢布大幅贬值，约400亿美元以卢布计价的债务违约，并禁止银行兑现外汇承诺，卢布在那一年年底前暴跌了71%，金融危机全面爆发。

哪些国家遭殃？

如果卢布继续下跌，将对德国造成直接伤害。德国是俄罗斯最大的债权国，俄罗斯有几千家德国企业，卢布贬值将造成这些企业收入减少，甚至面临坏账风险，导致德国经济衰退。

俄罗斯陷入危机，将大量抛售石油和黄金以换取外汇，必定会进一步打击石油价格，对严重依赖石油出口的拉美国家造成冲击。墨西哥石油出口收入占国家财政收入的三分之一以上，委内瑞拉更高达70%，卢布危机对上述两国的冲击不言而喻。

卢布快速贬值，还将对邻国哈萨克斯坦的出口带来巨大压力。俄罗斯目前是哈萨克的第二大贸易国，占其贸易总额17%。今年初受卢布贬值影响，哈萨克斯坦的国内经常账户盈余收缩了80%，如果贬值持续，哈国出口将濒临崩溃。

美国也难以独善其身。1998年卢布危机，严重打击了美国的对冲基金，华尔街银行不得不采取纾困措施。时任美国总统克林顿在金融危机最严重的时刻对俄罗斯进行访问，表明与俄罗斯建立牢固的关系对美国利益至关重要。如果俄罗斯放任卢布贬值，美国金融市场也将遭受严重打击。

对中国来说，与俄罗斯的金融交易也面临“缩水”风险。今年10月，中俄签署了38份政府间、部门间和企业间的务实合作文件。两国央行签署1500亿元/8150亿卢布本币互换协议。在卢布下行时，汇兑损失将难以避免。

当前全球经济较1998年联系更为紧密，卢布危机中各国难以独善其身。

