俄罗斯市场溃不成军 评级恐降至垃圾级

三大债信评级机构--标准普尔、穆迪和惠誉均给予俄罗斯负面的前景展望，标普的评级较垃圾级别仅一步之遥，降至垃圾级将引发投资者抛售俄罗斯债券之虞。

标准普尔10月重申了给予俄罗斯BBB-的评级，不过基于目前市场因素对俄罗斯的评分来看，评级要较BBB-低了五个级距。

三家评级机构均未能透露下次对俄罗斯评级进行检视的时间。

“经济正面临急刹车，鉴于当前的油价和利率水平，经济有可能在2015年萎缩数个百分点，”TD Securities新兴市场分析师Cristian Maggio说道，“这将令评级承受压力。”

穆迪和惠誉给予俄罗斯的评级分别是Baa2和BBB，较标普给出的评级仅高出一个级距。

更令人不安的是，标普和穆迪在今年调降评级后，给予俄罗斯的展望仍为负面，惠誉则自2009年以来一直维持负面展望。

评等机构的展望变化通常将在随后的12-15个月内落实为实际的评级调整行动，因此许多人都预期俄罗斯评级可能在明年初被调降。

惠誉在周二发布的主权评级展望报告中指出，鉴于西方制裁举措、油价大幅挫低和卢布汇率暴跌打压经济，俄罗斯2015年的评级将继续存在“重大不确定性”。

尽管俄罗斯央行幅升息至17%，但俄罗斯卢布兑美元周二仍震荡下跌25%，至约80卢布。

