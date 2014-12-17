易拓金融:货币战争再升级

周二时间段，美国白宫表示，美国总统奥巴马将准备签署一项关于对俄加大制裁力度的新法案。而这项方案在上周已经在美国国会通过了，而该项法案的内容是，对俄罗斯武器公司和高科技石油项目的投资者实施新的制裁措施，并允许美国对乌克兰政府增加军事援助，以此对俄罗斯总统普京进一步施压。应白宫要求，这项法案并未强制性规定美国政府必须对俄罗斯实施新的制裁，这意味着奥巴马在实际执行时将有一定余地。白宫发言人Josh Earnest表示，这项法案将授予奥巴马在应对俄罗斯时所需要的“灵活性”，只要法案摆到奥巴马的办公桌上，他就会立刻签署。

由于油价暴跌和西方制裁，俄罗斯卢布对美元在过去几天内已经大幅贬值。奥巴马此举无疑是落井下石。

而根据华尔街日报的消息称，全球的大型银行正在抑制现金流向俄罗斯的企业，以防止和应对卢布1998年金融危机以来最严重的下跌态势。而据华尔街日报显示，全球顶尖的投行高盛集团将于本周开始拒绝机构客户参与以卢布计价回购协议交易的要求，以及其他意图在筹措资金的交易。高盛在最近几日已基本停止以卢布计价的中长期回购协议交易，这种协议以证券或其他资产来换取现金。但高盛仍然从事期限在一年以下的短期卢布计价回购协议交易。而银行也开始抵制卢布并且停止美元兑卢布的定价，这无疑也是让俄罗斯雪上加霜的事情。

原油(54.87, -1.06, -1.90%)方面，周二时段，科威特石油部长Ali al-Omair表示，预计油价将在明年下半年回升，目前原油市场上每日有180万桶超额供给，这是油价下跌的主要原因。OPEC成员国达成共识，明年6月前不会再次召开会议。

美国经济数据方面，11月新屋开工与营建许可增长均不及预期，但新屋开工连续三个月户数过百万，10月数据均上修；路透评论认为，新屋开工趋势仍指向复苏，与房产市场好转的形势一致。美国12月Markit制造业PMI初值53.7，创11个月新低，远不及预期的55.2；其中，就业指数创7月来新低，产出和新订单指数创1月来新低；Markit首席经济学家称，报告表明美国四季度经济增速或变缓。

由于市场担心卢布的暴跌将再度引发全球经济危机，并且马上将到美国的圣诞节，大型机构及基金将会开始锁定年底利润，本周又将迎来FOMC的会议，市场依旧还是担心美联储的鹰派言论等市场因数都导致了美股的疲弱。截止收盘，道指下跌111.97点，跌幅达0.65%，收盘价报收于17068.87点，纳指下跌57.32点，跌幅达1.24%，收盘价报收于4547.83点，标普500下跌16.89点，跌幅达0.85%，收盘价报收于1972.74点。美债收益率下跌，黄金(1197.80, 3.50, 0.29%)下跌，WTI油价微涨。10年期美债收益率走低，盘中最低2.05%，最高2.10%，收跌5个基点，收报2.07%。黄金全日最低1187美元/盎司，最高1224美元/盎司。2月份交割的纽约黄金期货价格下跌1.1%，收于1194.3美元/盎司。汇丰中国制造业PMI不佳、新兴市场多国货币大跌，引发市场对需求的担忧，布油和WTI油价盘中跌幅均超过4%。布油首次跌破60美元，达到59美元/桶，WTI原油跌破54美元/桶，均创五年半新低。此后油价自低位反弹，1月交割的原油期货收盘上涨0.04%，收报55.93美元/桶；布油收跌1.97%，收报59.86美元/桶。盘后时段，美国公布原油库存数据，尽管少于前值，但油价仍下挫。

具体品种分析方面：

昨日，欧元出现上行测试前期的阻力1.2554的走势，但是整体走势回测日线级别阻力破败，并且短暂时间内出现加速下行回测的动能。而4小时下行阻力在1.2488位置，下行回测此位置不跌破，整体走势短线有望保持上行趋势力度。跌破1.2488，则走势上将再度出现加速下跌的动能。操作上，短线等待1.2488尝试多单进场，止损1.2458，目标1.2568,。止盈目标回测到位再度承压，将所有多头头寸换转称空头即可。止损最大不超过35点。

英镑的走势上，我们同样看到昨日整体走势出现上行的走势，但是就日线级别的震荡区间而言，目前就未能出现有效的突破，并且昨日回测前期阻力1.5790位置也出现承压的迹象，在未能突破之前，我们暂时不在英镑近期高位去追多操作。日内操作上英镑等待1.5780开始尝试空单，止损1.5830，止盈1.5640。

而美日昨日的走上继续维持着下跌的态势，但是在晚盘的走势上出现了上行突破4小时图阻力的情况。短线下行阻力在116.07位置，下行回测此位置不跌破，则短线美日将给出尝试多单的机会。日内操作上，美日等待下行回测116.07位置尝试多单，止损115.55，止盈117.80。

澳元的走势上，整体日线级别趋势力度依旧未有改变，整体保持完整下行趋势力度不变。短线上行4小时图阻力位置在0.8250，上行回测此位置破败，整体走势出现下行测试的动能。操作上，日内继续等待高位空单的操作，0.8250进场做空，止损0.8275，止盈0.8190

