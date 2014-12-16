BC Partners87亿美元收购PetSmart

据报道，宠物用品零售商PetSmart周日接受了一部分股东的要求，同意被BC Partners Ltd所领导的私募股权财团以87亿美元收购。这将是2014年规模最大的杠杆收购。

PetSmart表示每股收购价为83美元，较PetSmart今年7月2日公布有对冲基金看中该公司前一天的收市价有39%溢价。对冲基金Jana Partners其后宣布，持有PetSmart的9.9%股权，并开始推动出售交易。Jana的平均成本价不到55美元/股。

BC Partners击败Apollo，成为PetSmart的买家。与PetSmart上周五收市价77.67美元相比，溢价为7%。

上月PetSmart公布的第三季净利持为9220万美元，净营收上升2.6%至17亿美元。

“杠杆收购”（Leveraged Buyout，即LBO）是企业兼并方式的一种。之所以称之为杠杆，是因为这种收购的方式很特别：将要收购公司的新股东出的钱不是很多，但他们会用被收购的公司作抵押以借债，之后拿这些借来的钱给老股东，将他们买断。理论上来说，这是一种多赢的局面：老股东可以出售他们手中的股权套现，新股东因为用了债务，所以可以用低廉的价格买下一个公司，而借钱给新股东的银行及债券购买者等则多了一个安全的投资项目。

