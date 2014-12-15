今年A股成交65万亿 券商佣金同比增五成
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今年A股成交65万亿 券商佣金同比增五成

15 十二月 2014, 16:41
rayda
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今年即将收官，深沪A股今年成交同比明显放大，尤其是最近的一个月，不但股价大幅上涨，成交量不断创新高，券商今年经纪业务及自营等也赚个盆满钵满。据证券时报数据部统计，今年以来A股成交量为64963.09亿元，成交金额为65.10万亿元，佣金按千分之一测算，为651亿元。成交金额及佣金同比增长46.15%。

　　按照行业的成交情况看，金融毋庸置疑排在第一，成交3441亿股，47145.6亿元，测算券商在行业个股的成交佣金高达47亿元；其次则为机械设备、医药生物、化工，成交金额均超过了四万亿元。钢铁行业和交通运输今年的成交金额同比增幅最大，分别为136.29%、100.59%，国防军工、计算机等12个行业增幅超过五成，也超过整体平均增幅。

各行业A股今年以来成交情况
申万行业成交量(亿股)成交金额(亿元)佣金(亿元)同比(%)2013年成交量(亿股)2013年成交金额(亿元)
非银金融3441.2547145.6047.1564.112353.1028728.54
机械设备4063.3143714.3343.7167.612743.2526080.48
医药生物2383.6041825.4441.8331.882015.0331715.26
化工4571.8141029.7341.0339.473243.1529417.77
计算机2163.7339224.6039.2278.671587.1921953.43
电子2894.3635322.7335.3257.252163.7422462.17
房地产4685.3434289.9934.2933.773497.4025633.63
有色金属2979.3530698.6630.7054.591604.0219857.92
电气设备2523.5728432.4128.4371.611785.1916568.04
传媒1376.6127142.5627.1410.691390.0324521.44
银行3935.1725671.8925.6713.422786.3622633.37
汽车2051.2323514.9423.5165.021486.8414249.60
交通运输3834.3222522.0922.52100.592099.1011227.91
公用事业2888.6721295.5421.3027.932135.5416646.85
商业贸易2230.6220884.0320.8835.721813.9615387.16
国防军工1158.9317912.9817.9183.70757.809751.14
建筑装饰2715.4517502.9517.5058.231525.0711062.00
通信1402.9716465.4016.4745.961139.9211280.38
食品饮料995.3515967.4015.976.41858.0315005.78
采掘2315.8415852.6015.8526.321386.7512549.86
农林牧渔1512.2814609.6114.6121.071314.8012067.40
轻工制造1541.6114114.0014.1157.271150.578974.24
家用电器1469.1312838.4012.8456.261144.608216.20
建筑材料1286.5011061.8411.0622.111047.929059.26
纺织服装1184.2210098.5310.1052.81847.646608.44
综合1067.529911.349.9133.40933.907429.71
钢铁1933.047487.927.49136.29789.903169.00
休闲服务357.324469.274.4740.93282.453171.27
合计64963.09651006.78651.0146.1545883.24445428.23


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