今年A股成交65万亿 券商佣金同比增五成

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今年即将收官，深沪A股今年成交同比明显放大，尤其是最近的一个月，不但股价大幅上涨，成交量不断创新高，券商今年经纪业务及自营等也赚个盆满钵满。据证券时报数据部统计，今年以来A股成交量为64963.09亿元，成交金额为65.10万亿元，佣金按千分之一测算，为651亿元。成交金额及佣金同比增长46.15%。
按照行业的成交情况看，金融毋庸置疑排在第一，成交3441亿股，47145.6亿元，测算券商在行业个股的成交佣金高达47亿元；其次则为机械设备、医药生物、化工，成交金额均超过了四万亿元。钢铁行业和交通运输今年的成交金额同比增幅最大，分别为136.29%、100.59%，国防军工、计算机等12个行业增幅超过五成，也超过整体平均增幅。
|各行业A股今年以来成交情况
|申万行业
|成交量(亿股)
|成交金额(亿元)
|佣金(亿元)
|同比(%)
|2013年成交量(亿股)
|2013年成交金额(亿元)
|非银金融
|3441.25
|47145.60
|47.15
|64.11
|2353.10
|28728.54
|机械设备
|4063.31
|43714.33
|43.71
|67.61
|2743.25
|26080.48
|医药生物
|2383.60
|41825.44
|41.83
|31.88
|2015.03
|31715.26
|化工
|4571.81
|41029.73
|41.03
|39.47
|3243.15
|29417.77
|计算机
|2163.73
|39224.60
|39.22
|78.67
|1587.19
|21953.43
|电子
|2894.36
|35322.73
|35.32
|57.25
|2163.74
|22462.17
|房地产
|4685.34
|34289.99
|34.29
|33.77
|3497.40
|25633.63
|有色金属
|2979.35
|30698.66
|30.70
|54.59
|1604.02
|19857.92
|电气设备
|2523.57
|28432.41
|28.43
|71.61
|1785.19
|16568.04
|传媒
|1376.61
|27142.56
|27.14
|10.69
|1390.03
|24521.44
|银行
|3935.17
|25671.89
|25.67
|13.42
|2786.36
|22633.37
|汽车
|2051.23
|23514.94
|23.51
|65.02
|1486.84
|14249.60
|交通运输
|3834.32
|22522.09
|22.52
|100.59
|2099.10
|11227.91
|公用事业
|2888.67
|21295.54
|21.30
|27.93
|2135.54
|16646.85
|商业贸易
|2230.62
|20884.03
|20.88
|35.72
|1813.96
|15387.16
|国防军工
|1158.93
|17912.98
|17.91
|83.70
|757.80
|9751.14
|建筑装饰
|2715.45
|17502.95
|17.50
|58.23
|1525.07
|11062.00
|通信
|1402.97
|16465.40
|16.47
|45.96
|1139.92
|11280.38
|食品饮料
|995.35
|15967.40
|15.97
|6.41
|858.03
|15005.78
|采掘
|2315.84
|15852.60
|15.85
|26.32
|1386.75
|12549.86
|农林牧渔
|1512.28
|14609.61
|14.61
|21.07
|1314.80
|12067.40
|轻工制造
|1541.61
|14114.00
|14.11
|57.27
|1150.57
|8974.24
|家用电器
|1469.13
|12838.40
|12.84
|56.26
|1144.60
|8216.20
|建筑材料
|1286.50
|11061.84
|11.06
|22.11
|1047.92
|9059.26
|纺织服装
|1184.22
|10098.53
|10.10
|52.81
|847.64
|6608.44
|综合
|1067.52
|9911.34
|9.91
|33.40
|933.90
|7429.71
|钢铁
|1933.04
|7487.92
|7.49
|136.29
|789.90
|3169.00
|休闲服务
|357.32
|4469.27
|4.47
|40.93
|282.45
|3171.27
|合计
|64963.09
|651006.78
|651.01
|46.15
|45883.24
|445428.23