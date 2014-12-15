新兴市场货币溃败 迹象显示外资加速出逃

北京时间12月15日下午消息，继俄罗斯货币卢布、马来西亚货币林吉特等新兴市场货币连续多日创下多年新低后，印尼盾兑美元汇率周一盘中也创下十六年新低。

近期，印尼盾兑美元周一一度报12685印尼盾，创下1998年8月以来最低水平。以该汇价计算，印尼盾日内跌幅为1.9%，年内跌幅为4.3%。截至发稿，印度卢比周一盘中下跌0.7%，至62.7100，刷新10个月新低。

分析师认为，随着美国明年开始加息的概率增加，抑制了投资者对新兴市场资产的需求。印尼财政部的数据显示，截止12月11日，海外投资者本月已抛售了10.09万亿印尼盾（约7.95亿美元）的印尼国债。瑞穗银行亚洲和新兴市场交易团队首席交易员Shigehisa Shiroki对媒体表示，“企业年末对美元的需求，加之近期债券市场的抛售，这些因素拖累了印尼盾的表现。”

印尼资产规模最大的银行Bank Mandiri的公债部门主管Royke Tumilaar告诉记者，“美国继续发布正面经济数据，这进而打压了印尼盾汇率，由于外资在印尼资本市场中的占比较高，导致我们真真切切曝露于美元走强的风险。”印尼10年期国债收益率周一升到8.203%，而上周五报8.087%。不仅是印尼盾，近期新兴市场货币几乎全线崩溃。

俄罗斯央行上周四晚宣布加息100个基点至10.5%，属于市场预期范围之内。按照常理，央行加息货币汇率应该提高，然而，卢布不仅未涨，反而暴跌，并创下历史新低。当前美元兑卢布交投于58.3的历史高位。

同样受累近几个月油价暴跌的还有马来西亚货币林吉特。马来西亚是亚洲最大的石油和天然气出口国收入减少。投资者担心不断走低的油价损及该国出口收入，林吉特本月初的跌幅创1997至1998年亚洲金融危机以来之最。

实际上，自中国央行11月下旬宣布降息后，人民币的的贬值压力也在凸显。上周三人民币开盘价格偏离定盘价达1.1%，为6月来最大跌幅。上周四，央行公布人民币中间价为6.1153，升至2月20日以来最高，连续第5个交易日上涨；但当日人民币兑美元即期汇率收盘在6.1886，创出5个月收盘新低。截止上周四，2014年人民币对美元贬值2%，为2009年以来首次出现。

彭博追踪20种新兴市场货币关键汇率的指数于上周一跌至2003年4月以来最低点，今年跌幅达10.2%，如果以此速度继续下滑可能创下2008年以来最大年度跌幅。彭博调查策略师的预测结果显示，23种新兴市场货币之中明年有15种下跌，其中领跌的是阿根廷货币比索和捷克货币克朗。

“新兴市场正遭受增长放缓、大宗商品价格走低和出口疲弱之苦。我们预计（新兴市场货币下跌）不会改变，”管理着1.6万亿美元资产的摩根大通资产管理公司驻伦敦新兴市场债券主管Pierre-Yves Bareau今年12月初在接受采访时曾表示。

汇丰货币策略师Ju Wang上周表示，“中国并不想介入货币战争之中，因此选择较强的人民币定盘价。但是市场认为，在一系列基本面数据疲软的情况下，中国最终还是将被迫选择人民币贬值。”

国际金融研究所（Institute of International Finance, IIF）的数据显示，今年10月份，投资者（非本国居民）从非洲、拉美、东欧、亚洲股市合计撤出90亿美元。FTSE新兴市场指数包括中国、巴西、印度等国，自9月初以来下跌了超过10%。“总体来说，新兴市场流入资金停滞，”IIF首席经济学家查尔斯柯林斯（Charles Collyns）称，“最近几天市场有逐渐稳定的迹象，但是我们预计因美联储加息预期的存在，市场避险行为将继续。

因中国经济增速放缓及美国货币刺激政策临近结束，增加投资者了对全球增长失衡的紧张情绪日益升温，此外对新兴市场的热情也逐渐降温。（

