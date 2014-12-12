高盛：俄罗斯加息不足以拯救卢布

俄罗斯宣布加息，卢布却暴跌并创下新低。此外，近期俄罗斯违约风险升至2009年4月以来的最高水平。

高盛认为，光加息还不足以阻止卢布跌势，俄罗斯可能会进行非冲销干预。

华尔街见闻网站介绍过，俄罗斯央行周四晚宣布加息100个基点，卢布不仅未涨，反而暴跌，并创下历史新低。分析师们预期俄罗斯央行至少会加息25个基点，至多会加息250个基点。

高盛的预期为加息50个基点，而远期利率协议（FRA）暗含的市场预期为加息200个基点。

高盛在报告中指出：

此次加息决定是由近月来急剧走高的通胀和通胀预期主导的。俄央行预计通胀将在年末升至10%，并维持至明年一季度，然后在二季度和下半年下降。这一预期和我们的看法十分相似。这意味着，以防通胀状况进一步恶化，俄央行将继续维持收紧的货币政策。

我们维持此前看法，俄罗斯央行将会把高利率维持至明年一季度，并在二季度随着通胀下降而开启降息周期。

我们认为，俄央行将继续根据通胀和通胀预期变化调整基准利率，同时可能会使用其他工具稳定卢布汇率。可能的工具包括非冲销干预，既干预外汇市场又收紧国内流动性，同时限制主要贷款工具的供应。

卢布暴跌违约风险攀升

因乌克兰危机遭受西方制裁，俄罗斯遭遇大幅资本外流，加之油价下跌，卢布自年初以来已经下跌超过40%，并不断刷新历史新低。

近期，俄罗斯终于顶不住汇率暴跌、资本流出的压力开始转而抛售黄金储备了。俄罗斯央行昨日宣布其黄金储备一周来减少了43亿美元。上周俄罗斯央行宣布将出售货币储备以维持汇率。

今年第三季度，俄罗斯增持的黄金超过全球任何一个国家。因俄罗斯在乌克兰问题上受到制裁后计划逢低储备黄金“以做好可能的长期对西方的经济战争”。在过去10年，俄罗斯的黄金储备翻了三番。

直到最近一段时间以前，俄罗斯一直都并未动用其庞大的黄金储备。近期由于原油价格大幅下滑外加制裁影响，卢布对美元持续贬值，俄罗斯央行不得不出售黄金储备以对付通胀和卢布下行。

此外，尽管仍然较低，近期俄罗斯的违约风险已攀升至2009年4月以来的新高

