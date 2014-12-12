联合国经济学专家洪平凡谈世界经济未来发展的趋势





人民网联合国12月11日电（记者 殷淼）联合国经济与社会事务部12月10日在纽约总部发布《2015年世界经济形势与展望》报告。报告预测，世界经济在2015年和2016年将小幅增长，增长率预计将分别达到3.1%和3.3%。

报告说，全球经济2014年缓慢增长，各国经济增长步伐存在明显的国别差异。金融危机之后的结构调整仍没有结束，拖累着全球增长，同时乌克兰危机和埃博拉疫情等新挑战的出现也阻碍了经济复苏的步伐。发达国家方面，报告预计美国经济明后两年将分别增长2．8%和3.1%。欧洲经济前景仍不乐观，预计欧元区经济在2015年和2016年将分别增长1.3%和1.7%。日本经济预计明后两年将分别增长1.2%和1.1%。在发展中国家和转型经济方面，非洲经济明后两年的增速预计将分别达到4．6％和4．9％。东亚仍是全球经济增速最快的地区之一，2015年和2016年经济增长预计分别为6.1%和6.0%。报告说，中国经济明后两年预计将分别增长7.0%和6.8%。

联合国经济和社会事务部全球经济监测中心主任洪平凡博士在接受记者书面采访时介绍说，联合国世界经济预测模型涵盖160个国家的宏观经济数据和模型。其中，60个具有一定规模国家的专家定期给联合国提供本国预测，联合国5个区域经济委员会参与分析。联合国经济与社会部的全球经济监测中心利用世界经济预测模型将各国的预测通过国际贸易和其它国际经济变量连接在一起，做出全球一致的预测。

洪平凡博士表示，一些经济指标是积极向好的，它们预示着经济正朝着正确的方向发展，持续增长也呈现出逐步回归的潜力。但他也强调，许多风险和不确定性有可能让全球经济重回发展轨道和继续向前发展的努力功亏一篑。

对于主要发达国家的经济增长恐怕在今后十年仍会处于低水平的观点，洪平凡博士认为这种观点可能过于悲观，但有一定道理。他说，在新兴经济体中，中国已经将7.0%左右的增长作为新常态。这对其他发展中国家意味着未来经济发展仍面临很大的不确定性。

在美联储货币政策方面，洪平凡博士说，不少媒体和分析人士错误地认为，美联储于2014年10月宣布不再从证券市场继续购买政府长期债券和房地产抵押证券标志着美联储退出了量化宽松政策。事实上，美联储并没有退出量化宽松，因为其目前所持债券和抵押证券一旦到期，仍将补充购买等额的新债券和抵押证券，以保持美联储资产负债规模不变，即保持其目前的基础货币量不变。

洪平凡博士认为，从中长期来看，世界经济还面临着陷入低增长的风险。他建议，世界各国应继续加强国际政策协调，减少发达国家货币政策变动给全球经济带来的不利“外溢”效应，保持经济和金融的稳定。中国则应充分利用国际货币基金和世界银行号召全球加大对基础设施投资这一趋势将大量的外汇储备转化为对外投资，推广高铁技术和劳务输出。



