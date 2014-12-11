富士康拟收购诺基亚印度手机厂

诺基亚虽然已经告别了手机市场，但是在印度钦奈，却仍然有一座庞大的手机工厂。这座工厂因为税务纠纷被关闭。据外媒日前引述知情人士称，富士康正在和印度手机厂商竞争，准备竞购这座手机工厂，另外富士康的收购动机中，不排除代工客户小米公司的推动。

根据印度《经济时报》的报道，目前诺基亚和富士康方面，均对外界保持了低调。据消息人士称，富士康准备和印度本地手机厂商Lava竞争，收购钦奈工厂。



收购收购的报价，尚不得而知。不过据悉，富士康已经制定了一个计划，将在印度投资20亿美元，在该国建设消费电子制造基地。



Lava也在印度本土出售廉价手机，是小米、华硕和联想摩托罗拉的对手。目前该公司的手机主要在中国代工制造。根据之前的报道，Lava计划收购诺基亚钦奈工厂，从而实现在印度本地制造廉价手机。



据一位消息人士透露，富士康的收购计划，和印度本地另外一家手机厂商Micromax有关。这家厂商也是富士康的手机代工客户，该公司已经向富士康表示，如果富士康能够收购诺基亚钦奈工厂，其将把四分之一的订单，交给富士康。



据报道，目前印度总理莫迪的新政府，已经发起了“在印度制造”的经济发展计划，邀请制造业厂商增加在印度本地生产的比例。上述印度手机厂商增加代工订单以及收购诺基亚工厂的计划，也和政府这一计划存在关联。



诺基亚原计划把钦奈工厂作为手机业务的一部分，一同转让给微软。不过，诺基亚印度公司在印度陷入了税务纠纷，诺基亚被指欠税，随后钦奈工厂的资产被冻结。



最终，手机工厂作为独立资产保留下来，仍然是芬兰诺基亚的资产。不过诺基亚已经无意继续运营，最近仍在和印度税务当局协商，希望尽早为手机工厂寻找到新买家。



据悉，钦奈工厂最近几个月已经裁员了8000人，工厂已经完全停产。



据外媒分析，富士康收购诺基亚钦奈工厂以及投资印度的举动，可能是面对中国内地劳动力成本上涨作出的反应。



根据中国官方统计数据，自从2004年以来，劳动力年度工资已经上涨了三倍，目前已经涨至8300美元。以富士康为代表的一些劳动力密集型外资企业，已经在考虑转移到其他劳动力成本更低的国家，这当中包括印度和越南在内的东南亚、南亚地区。



值得一提的是，十月份，小米印度分公司负责人ManuJain曾表示，小米手机在印度市场的销售非常强劲，小米已经开始考虑在印度本地制造手机。



这位负责人并未明确表示，在印度的手机工厂到底是由小米公司自行投资建设，还是小米催促富士康等小米手机的代工厂在印度设厂。



按照消费电子的行业惯例，小米更有可能鼓励富士康等代工厂商，在印度建设工厂，小米公司本身在海外亲自涉足陌生制造领域的可能性甚微。



分析人士表示，如果印度媒体报道属实，即富士康考虑收购诺基亚钦奈工厂，则这当中除了印度代工客户之外，不排除作为富士康代工大客户的小米公司在背后“推波助澜”。



印度每年的手机销量超过两亿部，是全球仅次于中国的第二大手机市场，另外印度智能手机的比例目前为五分之一，但是随着中国厂商大举在印度销售低于100美元的廉价安卓手机，智能手机在手机市场的占比正在快速攀升。

