苹果IBM推出首批企业级iOS应用 安全性是重点

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12月11日，据wired消息，苹果和IBM在7月份宣布联手为iPhone和iPad等设备创建企业级应用。现在，这两家公司发布了第一批针对零售商、金融机构、电信服务、保险公司、航空公司及政府的应用。
今日，苹果和IBM发布了名为“IBM Mobile First for iOS”的企业级应用，其首批客户包括：花旗银行、加拿大航空公司、Sprint公司和Banorte银行。根据IBM发布的消息，对于此款应用来说，安全性是重中之重，因为它会储存那些企业客户比较敏感的数据资料。
“这对于iPhone和iPad来说是很关键性的一步，我们迫不及待想要看到这款基于iOS设备的企业级应用如何发挥效力。”苹果的营销副总裁Philip Schiller在发布会上表示。
当然，现在iPhone和iPad在办公领域已经运用相当广泛了，但是苹果和IBM公司想要更深层次的发展。IBM已经意识到了不能单靠卖硬件来赚钱，所以公司朝着软件及数据分析方向发展。苹果公司尽管已然在硬件市场称霸，但它必须寻找到新的方式来取得长足发展。这就是昔日的竞争对手如今竟成为了合作伙伴的根本原因。
今日，苹果和IBM发布了名为“IBM Mobile First for iOS”的企业级应用，其首批客户包括：花旗银行、加拿大航空公司、Sprint公司和Banorte银行。根据IBM发布的消息，对于此款应用来说，安全性是重中之重，因为它会储存那些企业客户比较敏感的数据资料。
“这对于iPhone和iPad来说是很关键性的一步，我们迫不及待想要看到这款基于iOS设备的企业级应用如何发挥效力。”苹果的营销副总裁Philip Schiller在发布会上表示。
当然，现在iPhone和iPad在办公领域已经运用相当广泛了，但是苹果和IBM公司想要更深层次的发展。IBM已经意识到了不能单靠卖硬件来赚钱，所以公司朝着软件及数据分析方向发展。苹果公司尽管已然在硬件市场称霸，但它必须寻找到新的方式来取得长足发展。这就是昔日的竞争对手如今竟成为了合作伙伴的根本原因。