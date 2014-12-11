5大因素造成油价暴跌至60美元

石油价格的惊人崩溃无疑是2014年的头条新闻之一，并将在2015年对投资者依然是一个重要主题。



实际上，美国原油期货WTI已从今年年初下降38%，周三收盘直逼60美元一线，而布伦特原油今年迄今已下跌42%。



下面我们来看看导致油价创下自2008年金融危机以来最大跌幅的5大因素。



一、页岩油



谈及油价暴跌必然要谈论供应过剩。而谈及供应过剩必然要谈论美国页岩油。持续高油价帮助促进了美国的水力压裂技术革命，进而引发北达科他州和其他盛产页岩油州府地区的繁荣。



油价下跌将促使能源公司削减生产项目，打压页岩油和其他能源资源的产量，但投资者正在激烈讨论页岩油产量对油价暴跌具体会多么敏感。



JBC Energy分析师表示，“事实上，我们甚至可以想象页岩油输出最初将继续保持在高水平，这是因为许多页岩油生产商拼命想要生存下来，而现金流对他们来说将变得至关重要。这将促使他们减少钻探压裂过的油井的积压生产业务，同时关注他们最有前途的新油井资产。”



周三，美国能源信息管理局公布数据显示美国12月5日当周原油供应意外上升150万桶，这可能表明美国页岩油生产商现在正尽可能多的从他们现有的油井中挤出每一滴石油。



二、石油价格战



不仅仅是美国，其他主要产油国也在竭尽全力生产石油。欧佩克在今年11月的例会上决定维持其每日3000万桶的产量目标不变，促使原油期货暴跌10%。许多策略师认为欧佩克此举不亚于针对页岩油生产商和其他高成本产油商发动了一场价格战。



德国商业银行(Commerzbank)大宗商品策略师Carsten Fritsch表示，“这使得油价不太可能快速反弹，特别是当伊拉克北部和利比亚即将向国际市场注入额外供应的时候。”



三、石油需求疲软



接着我们来看供需方程的另一边：需求面。中国和欧洲经济增长放缓抑制石油需求增长。



国际能源署(International Energy Agency)估计2014年石油需求为9240万桶/天，反映了年增长率仅为680000桶——五年来最低。国际能源署预计全球增加的经济活动将令2015年需求增长110万桶/天。凯投宏观经济学家朱利安•杰瑟普(Julian Jessop)表示，这就是说，明年石油需求应该会被已经发生的油价下跌所提振。



欧佩克周三在其月度报告中预测2015年世界对其石油的需求将从今年的2940万桶/天降至2890万桶/天。



四、地缘政治担忧消散

油价今年曾受地缘政治紧张局势支撑上涨到年中，例如俄罗斯今年3月吞并乌克兰克里米亚半岛，叙利亚内战还在持续当中，伊拉克北部大片地区遭到逊尼派叛乱分子侵略。但地缘政治风险溢价很快消散，因为投资者逐渐认识到所有地缘政治因素都不会对石油供应构成一个迫在眉睫的危险。比如，伊拉克南部主要油田仍然不受动荡影响。



不过，市场不能忽视石油供应中断前景，而地缘政治冲击仍可能刺激油价反弹。



五、强势美元



大宗商品价格与美元具有负相关性。美元升值会使以美元定价的大宗商品如石油对使用其他货币的买家更贵。



衡量美元兑一篮子六种主要竞争货币的ICE美元指数(88.1600, -0.0500, -0.06%)今年年初以来上涨了超过10%。此外，该指数5月以来已经涨了11%以上。德意志银行(Deutsche Bank)首席全球策略师Binky Chadha认为强势美元是油价暴跌的主要原因。毕竟石油供应增长已经存在了很长一段时间，很难相信投资者只是在今年年中突然对石油过剩幡然醒悟。