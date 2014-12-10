中国房企扎堆海外淘金：到国外华人仍是购买主力

12月11日电相比被称为“出海”年的2013年，在国内楼市下行调整的今年，中国房企抢占海外市场势头更加凶猛。





今年2月，碧桂园进军澳大利亚，斥资7300万在悉尼西北部买地；同月，万科美国纽约曼哈顿项目开工建设，称将打造该地地标项目；7月，万达宣布在美国芝加哥投资9亿美元，建造350米高五星级酒店；年内，绿地在英国、美国、加拿大等多个国家项目开始预售……近日，首创置业方面也透露，其澳大利亚悉尼项目将于本周末开盘入市。



相关机构数据显示，仅是今年一季度，中国房企在海外市场的总投资额便已达到近千亿元人民币，超过了去年全年的总投资额。而全年中国跨境房地产投资额，则有望超过300亿美元。



在首创置业副总裁胡卫民看来，包括首创置业在内的中国房企积极开拓海外业务，与国内房地产行业调整密切相关。“房地产行业已进入转型期，迎来白银时代，势必要探索一些新的发展模式，海外市场是对国内房地产市场的一个补充。”

另外，胡卫民认为，近些年兴起的海外移民热潮，为房企进军海外房地产市场提供了重要的消费市场，成为中国房企出海的另一促动因素。胡卫民以澳洲为例介绍，“澳洲一年约有40万的人口净增长，其中主要是海外移民，其中来自中国的移民数量仅次于印度，排第二位。”



也正是因此，中国房企虽然投资海外，但项目“返销”国内的现象一直存在。据媒体报道，之前，碧桂园马来西亚金海湾项目就曾主打“移民牌”。首创置业产品客户中心总经理林智勇也介绍，首创悉尼项目购买人也主要是以当地华人为主。



“成熟的发达国家已不需要太多房地产的投入，房企抓住少量投资机会时，可能是为了我们自身服务。”北京理工大学房地产研究所所长周毕文在接受中新网房产频道采访时举例称，房企到法国巴黎盖一栋楼，更多的买房者不是法国人，而是中国到法国投资的各种企业家、旅游服务商等。



进军海外房地产市场，是否意味着中国房企可以在海外复制国内楼市的“黄金十年”？对此，周毕文并不看好。周毕文向中新网房产频道表示，国内房企出国投资会面临诸多风险，市场风险、政策风险、汇率风险、文化风险等等均需要考虑。林智勇也认为，“在海外并不是遍地是黄金，每一个项目都需要做详细的评估。”



为防范风险，不少房企也在积极探索应对方式。以首创置业为例，胡卫民介绍，为降低开发风险，其澳洲项目投资模式采取与当地企业合作开发，并且选择相对来说华人较多的地方，保证未来市场有更多发展空间。



不过，在周毕文看来，中国房企海外投资房地产，目前还很难赚到钱。“之前中国一直在吸引外资，而在企业对外投资获利方面，还处于交学费的阶段。”



