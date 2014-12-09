中国手机挑战三星全球霸主地位

随着小米、华为、酷派等多家手机厂商发力海外市场，中国手机已成为智能手机全球霸主三星的劲敌。



国产手机集体“出海”



在国内市场趋于饱和的压力下，小米、华为、酷派等多家手机厂商纷纷加大了进军海外市场的力度，且颇有收获。



据IDC发布的报告显示，在全球市场，今年第三季度，三星以7810万台的出货量及23.8％的市场份额仍位居首位，但同比出货量下降了8.2％。而来自中国的小米，却给出了相当惊人的成绩：三季度出货量1730万台，显著增长了211.3％，市场份额由去年同期的2.1％飙升至5.3％。

据悉，小米已经从全球29家银行举借到10亿美元的贷款。这29家借贷银行包括德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、巴西银行、日本三菱东京UFJ银行、瑞士信贷集团和高盛集团等等。小米将把这笔三年期总额10亿美元贷款用于海外扩张。



除了小米，华为也在国际市场上频频发力。继荣耀6在韩国、俄罗斯、马来西亚、印度等国家上市后，华为前不久在德国柏林发布了荣耀品牌，同时宣布其4G旗舰之作荣耀6在德国、法国、西班牙、意大利、英国、荷兰、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、挪威、丹麦、瑞典、芬兰欧洲14国家同步发售。



而国内另一家手机商酷派的副总裁曹井升早前也透露，酷派今年首次计划向东南亚、欧洲以及美国斥资数百万美元以推广其品牌，准备在这些市场扩张。



挑战三星全球霸主地位



相对中国军团在全球市场的活跃，智能手机巨头三星的日子却不太好过。



三星财报显示，今年三季度其营业利润为4.1万亿韩元，同比下降六成左右，连续第四个季度业绩下滑。这是三星5年来单季营业利润同比下滑幅度最大的一次。而多家市场研究机构也罕见地确认，这家韩国科技巨头在智能手机市场的占有率下跌速度甚至超过了很多业内分析师的预期。



之前，国际评级机构惠誉评级（Fitch）的负责人Nitin Soni曾预测，三星在下年全球智能手机市场所占的份额将从今年的31％跌至25％。



尽管三星依然是全球智能手机的最大供货商，但它的前景却并不被看好。多家分析机构认为，三星正面临着最艰难的一年。在高端市场，三星一直面临苹果的有力竞争；在中低端市场，又有中国手机厂商强悍阻击。



分析师称，随着全球智能手机消费趋势开始向中低端转移，维持高端手机的利润空间已经变得越来越难。因此，即使三星在随后能够提升他们的市场份额，但想要找回营业利润增长的新动力，却并不容易。



在三星销售额和占有率均出现大幅下挫的境况下，全球市场格局将会继续变化。



而对国产手机来说，与三星分庭抗礼已不再是一个遥不可及的梦。业界普遍认为，造成三星持续颓势的一个重要原因就是，中国智能手机企业发挥制造优势，精准卡位细分市场，形成合围之势，让三星顾此失彼。



在海外市场，中国手机已成为三星的劲敌。作为最早在海外推出LTE手机和智能终端的厂商之一，中兴成为在美国市场份额最高的中国手机厂商，小米进军印度市场引发抢购潮，联想手机在东南亚和东欧的销量增长率均分别为300％和500％，华为正在欧洲市场与三星正面PK……三星面对的是中国军团各区域市场多点开花的强大攻势。



争锋国际市场还须迈过几道坎



不可否认，海外市场将是手机终端厂商的下一个金矿。不过，业内人士提出，中国厂商在瞄准海外市场这块大蛋糕之时，也需因地制宜进行有效布局。



现在的手机市场和昔日的家电市场越来越像。当年在白色家电普及普及之初，伴随着制造业的崛起，中国涌现出了海尔、海信、TCL、美的、长虹、格力等一系列家电巨头。在一次次的“价格战”和“技术战”之后，中国的家电产品不仅质量长足进步，而且还打入了国外市场，并成为一线品牌。



现在国产手机的情形和当年的中国家电厂商十分相似，因而，此前中国家电厂商走过的道路，其实也就是中国手机行业要走的路。在这个过程中，也存在巨大的不确定性，中国手机企业进入国际市场还需要迈过好几道坎。



第一道坎就是技术坎。此前中国家电在核心技术上都受制于人，所以技术一旦发生转换，中国企业也就应声而落。HTC就是前车之鉴，它们从台湾起步后横扫欧美市场，但在2010年却因为被苹果起诉侵犯专利，最终被判决禁止某些型号手机进入美国，这也导致HTC遭受重创。



第二道坎就是品牌坎。尽管目前华为、小米、一加等品牌都在大举进入欧美、印度、东南亚等市场，但是其品牌形象仍需进一步树立。



对此，锤子科技的罗永浩认为，这是中国手机需要走过的一道坎，需要一代人不懈的努力。