黄金冷对火爆非农 短期看涨情绪渐浓

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尽管上周五公布的11月非农就业数据大大出乎市场预料，美元指数再度飙涨，但让人意外的是金价表现却显得有些冷静，并未出现市场期待的大跌行情。随着上周一的一根长阳线平地拔起，短期看涨金价情绪逐渐升温，华尔街超五成分析师连续两周看涨金价，而对冲基金连续第三周押注上涨。
一些分析师认为，在非农数据大大好于预期的情况下，金价没能有更大的跌幅比较出乎意料的。分析师称金价本周或测试区域底部。
劲爆非农提振美元黄金意外小跌
在上周五好于预期的非农数据后，美元涨至2009年以来的最高水平，而黄金市场则受到影响，有所下行，但下跌幅度却十分有限，这确实出乎市场的预料。
道明证券全球金属销售主管Steve Scacalossi称：“金价立即出现了10美元/盎司的跌幅，因为市场目前对美联储升息的预期变得更高了，这对商品市场都是不利的。”
受到非农数据的推动，美元指数在2009年3月以来第一次上涨到89上方。Scacalossi认为，这是金融危机之后，美元指数的新高度。
一些市场人士则认为，在此次非农数据的情况下，金价没有更大的跌幅是很值得注意的
Walsh Trading的Sean Lusk认为，本周金价可能会测试目前交易区间的底部。Lusk称：“近期而言，黄金市场高而不稳，美元很强劲、原油价格很低迷，金价应当有所下跌，但目前实物需求有了一些增加。”Lusk认为，非农数据表明美国经济在缓慢复苏。