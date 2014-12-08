黄金冷对火爆非农 短期看涨情绪渐浓

在上周五好于预期的非农数据后，美元涨至2009年以来的最高水平，而黄金市场则受到影响，有所下行，但下跌幅度却十分有限，这确实出乎市场的预料。

道明证券全球金属销售主管Steve Scacalossi称：“金价立即出现了10美元/盎司的跌幅，因为市场目前对美联储升息的预期变得更高了，这对商品市场都是不利的。”

受到非农数据的推动，美元指数在2009年3月以来第一次上涨到89上方。Scacalossi认为，这是金融危机之后，美元指数的新高度。

一些市场人士则认为，在此次非农数据的情况下，金价没有更大的跌幅是很值得注意的