美元指数八年高点近在眼前

美元指数(89.3700, 0.7200, 0.81%)近八年的高点89.62已近在咫尺，而此时的市场既躁动，又不安。诚然近期美元努力迫近这一峰值，但与此前强劲的单边上涨不同的是，每一次高点出现过后总会迎来一定程度的回撤，也由此在日K图上美指形成了斜率向上的楔形，其背后则反映出市场多空双方力量的此消彼长。



尽管美元多头仍占据一定的优势，但空头似乎也无意坐以待毙。因此，目前摆在投资者面前的问题是，美元能否一鼓作气，刷新八年高点，还是又一次在此遭遇“滑铁卢”？



在回答上述问题之前，我们有必要梳理一下本轮牛市的历程。2014年5月初，美元结束两年之久的横盘整理行情，自此启动了至今已长达半年的牛市。



在此期间，美元仅出现两次较为明显的回调。第一次发生在6月中下旬，当时美元刚刚摆脱连续下跌的阴霾，汇率触底反弹，但市场情绪尚不稳定，美元负面消息稍有风吹草动，都会轻而易举地诱发美元卖盘涌现。



因此，当QE如期缩减，但“相当长时间内维持低利率”的措辞最终得以保留后，市场猛然意识到当时美联储内部的“鸽派”氛围依然浓厚。失望之下，美元下跌在所难免。第二次则发生在10月上旬，此前美元经历了本轮牛市最美好的时光，但在连续地快速拉升之后，美元却意外遭遇到空头的突袭，汇率也随之大幅回调。这主要归因于美联储9月政策会议纪要再次释放“鸽派”言论。



美元强势、通胀压力减轻以及外部经济环境的恶化，使得美联储官员相信不必急于进一步收缩货币政策，进而在纪要中也并未透露加息的信息。显然，市场再次因为过度的自负而倒下，美元则应声而跌。

尽管历史不会如此简单的重复，但回望过去总会给予我们对未来行情的判断以启发。解读过去半年多来的美元牛市，可以分解以下几点：第一，美国经济持续回暖，尤其备受关注的美国就业数据较为稳定地向外界释放乐观信号，促使市场对美联储提前加息的预期快速升温，进而带动美元上涨。第二，相比市场的热情高涨，美联储内部对于及早采取紧缩货币政策却持谨慎态度，毕竟政策制定者的角色注定了其先谋而后定的行事特征。第三，当高涨的市场情绪遭遇到美联储不甚积极的回应，市场预期被迫调整也伴随着美元汇率的回调。第四，随着时间的演进，美国经济延续了良好的表现，并重新燃起市场对美联储提前加息的猜测，美元因而再次转危为安。



面临八年高点，美元到底何去何从？结合上述四点，长期来看，美国经济复苏前景已愈发明朗，市场对提前加息的态度从猜测过渡到笃定，稍显滞后的美联储官员态度也会逐渐强硬，进而落实加息政策，这些都支撑了美元长期上升趋势。



但短期来看，潜在风险在于市场对美国经济的乐观预期比之前期逐渐饱满，因此未来重要经济数据一旦出现不及预期的表现，极可能短线重创美元市场人气。具体讲，本周公布的11月非农就业数据结果若差强人意，则美元只会维持平稳态势，而一旦稍有差池，便会引发美元汇率速降。