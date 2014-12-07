红色钱包不能用，什么颜色款式的钱包最聚财？

什么款式的钱包聚财？ 现代人的钱包大部份都用折式的，据说钱天天弯腰，得不到舒展，就不能聚财。为了聚财，建议人们尽量使用直版式的钱包。而越新的钱包，运气就越强，越容易聚财。有一个日本人做了一项调查，有钱人95%都是偏爱用长钱包，这也验证了长钱包比较聚财的说法了。

什么颜色的钱包最聚财? 常听一些人讲，会赚钱，但是总也守不住，来得快去得也快。一款风水绝佳的钱包，能让主人财源滚滚， 而一款风水不佳的钱包，则可能让其主人不知不觉中，赚的越来越少，花钱越来越多。

钱包的好坏不在于有多贵，是要看它是不是可以帮您旺财。而钱包的颜色，在风水中也是非常有讲究的。

一、女性旺财的颜色——粉色，桃红（玫红），淡黄色对女性来说，粉色最好，因为这是恋爱之色。桃红色或枚红色和粉色一样，可以帮您招来桃花运的同时，还会让你财源滚滚，淡黄色、黄色也不错，因为金黄色同黄金、金钱，代表财气，经常投资大项目的人，一般会选择黄色钱包，期待幸运的黄色能在事业上助一臂之力。但黄色的聚财能力稍差一点。

二、守财聚财色——黑色、咖啡色、棕色 黑色、棕色、咖啡色钱包，是永远不会买错的钱包，男女通用。因为黑色、棕色、咖啡色意在沉稳，而且好理财，可守钱财、聚钱财。

三、不宜碰的散财色——红色、蓝色、白色 红色，五行属火。虽是最能招财的颜色，但同样也表示花钱爽快，钱财无积蓄，而且红色代表赤字，故红色钱包不推荐（很多内行人都避免红色钱包）。

运气不好的时候，可以选用红色的钱包，它具有退财消灾的寓意。蓝色，五行属水，钱财会如水般流去，竹篮打水一场空，故蓝色钱包也不宜用。白色，很干净的颜色，如果说脸上干净是好事，那么钱包干净，就很难看了，因此白色钱包更不推荐。