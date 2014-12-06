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6 十二月 2014, 03:13
Jusheng Liang
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 下周趋势：

#CLF5    --- Sell ↓

XAUUSD --- Buy ↑

EURUSD --- Sell ↓

EURGBP --- Sell ↓

GBPUSD --- Sell ↓  

AUDUSD --- Sell ↓   

USDCAD --- Buy ↑

USDCHF --- Buy ↑

EURJPY --- Buy ↑

USDJPY --- Buy ↑ 

#DXZ4 --- Buy ↑  