苏培科：警惕A股杠杆风险

近期中国股市牛气十足，沪深两市单日成交金额接近万亿元人民币，上证综指在短短两个礼拜就飙升了近20%，券商、银行、保险等为代表的金融股一枝独秀。市场乐观情绪高涨，机构“大牛市”言论不绝于耳，证券账户新增开户人数暴增，投资者跃跃欲试。



对于一个调整了近7年的股票市场出现一波像样的反弹情有可原，但如果股市运行脱离基本面，过于躁动、疯狂上涨，则容易毁掉来之不易的市场信心。我们希望A股市场走出一轮有质量的大牛市，而非一波急功近利的短暂投机行情。



细看这轮股市行情，主要是依靠资金推动，而且太过依赖金融板块，巨额增量资金的背后又过度依赖融资杠杆。上市公司和实体经济基本面其实并不乐观。



首先，从7月份撬动行情的因素来看主要是沪港通，大家预期A股会引来大量增量资金，于是先行将沪港通概念股、AH折价股纷纷拉升，但沪港通开通之后大家发现通过该通道引入的增量资金是有限的；其次，央行的定向降准和降息给股市提供了增量资金，当然还有在财富效应之下引来的其他各路资金，给股市补充了血液；另外，用融资杠杆买入股票是本轮行情的最大特征，据统计截至11月底A股市场中的融资余额已经超过了8000亿元，近期的融资买入排名显示这些资金大都流进了券商和银行等金融股，而金融股在上证指数中权重又非常高，从而A股大盘指数走出了一轮轰轰烈烈的上涨行情。



这次，之所以资金揪着券商股拼命拉升，其主要理由是券商获得发行短期公司债的权力，券商自身的杠杆扩大了，将意味着利润和规模将进一步扩大。从首批20家试点券商发行不超过净资产60%的比例来算，20家券商可以发债融资1579亿元(按净资本总额2632亿元)，这些钱可以用于旱涝保收的两融业务和股票质押融资业务，若按目前的融资业务利率8.6%来算，一年后将带给这20家券商136亿元利润。当然未来券商发债的范围还有可能扩大，但净资产60%的线可能不会迅速提升，如果让券商全行业所有公司按此标准发债、扩杠杆，意味着券商资产规模扩大60%，这对券商行业确实是利好，尤其在目前两融业务和股票质押融资业务需求旺盛、收益稳定的情况下，券商股被追捧是在情理之中，但如果过快、过早和过度炒作，则很有可能提前过早地炒掉未来的价值，毕竟馒头是需要一口一口来吃，胖子不是一日长成的。况且，券商在互联网券商、零佣金的冲击之下，券商经纪业务牌照一旦放开，银行、保险等资金如果一旦准许参与两融业务，我们估计这些资金进入融资业务是迟早的事情，券商维持如此高额的融资利率和搞特许经营与金融改革大背景相悖，而且融资、质押融资等资金业务银行比券商更擅长。如此一来，券商竞争将会进入白热化，不要以为巨量的成交量都会转化成券商的利润，券商洗牌是迟早的事情。



从这轮资金炒作的逻辑来看，只揪券商金融股拉抬，而其他板块没有出现跟随上涨和轮动，说明市场还是理性的，很显然这是机构资金所为，他们融资追逐炒作都是需要有足够理由和依据，拉抬券商确实是一个不错的选择，但其他板块和传统领域确实很难提得起来，毕竟实体经济不容乐观，大宗商品哀声一片，产业转型升级没那么容易和快速，只有金融和资本市场有些想象空间，但如果没有基本面和实体经济支撑，只玩金融也是不现实的，真正的大牛市是不可能脱离基本面运行的。



很明显，这轮行情的硬伤和缺陷也就来了，实体经济基本面根本不支撑快速上行的疯牛行情，如果其他板块不能有效轮动和支撑指数继续上行，金融股行情的回落就意味着A股指数的回落，而且回落的速度也会像上涨一样惊人，原因是依靠融资杠杆进来的资金，在行情上涨时会加速上涨、在行情下跌时会加速下跌，杠杆资金只要见到风吹草动就会出现撒腿就跑的情形，毕竟借钱炒股的心态与自有资金炒股的心态是完全不一样的，机构会严格控制风险，并会设定必要的止赢点和止损点的，不像散户稀里糊涂地被套。同时，如果在股市快速下行的过程中机构还可以充分利用股指期货和融券做空，他们可以上下其手。



显然，用杠杆资金撬动的行情风险不容小视，千万不要再用单边牛市的思维操作，尤其在目前股指接近3000点阻力位时，请投资者切勿大意和狂躁，如果没有抓住券商金融股也就暂时别再换仓、融资追高了，如果“满仓踏空”就更加需要谨慎，如果金融股熄火之后其他板块依然没有轮动，杠杆资金的快速抽逃和做空机制会让市场出现超乎想象的回调速度，搞不好那些压根还没涨的股票也会受到牵连，其悲剧可能就不仅仅只是“满仓踏空”那么简单了。毕竟，资金推动型行情和“人造牛市”都是不长久的，中小投资者要格外谨慎，别再成为抬轿子的轿夫。

