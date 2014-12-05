黄金价格上扬，首府投资者动心了吗？

据北方新报12月5日报道 近日国际金价行情起伏巨大，一路演绎“过山车”，12月1日国际金价一度暴跌至每盎司1141美元，晚上黄金绝地反击，金价涨破每盎司1200美元。12月2日，记者就呼和浩特市黄金价格及销售情况进行了采访。



千足金饰品：价格略涨



12月2日，记者在内蒙古乾坤金店看到，千足金饰品标价是268元/克，据内蒙古乾坤金店有限责任公司的武经理介绍，近期该店的金价每克上涨了20元左右，金价最低时，他们的零售价格是245元/克。



而以黄金批发为主的金口碑珠宝，千足金饰品的零售价格是258元/克，据该公司何经理介绍，黄金价格最低时是11月中旬，那时的千足金饰品的售价是240元/克。



呼和浩特地区零售市场的金价，都会随上海黄金交易所的行情变动，而上交所则要受国际金价的影响。国际金价一变动，零售市场的金价就会进行调整。



据内蒙古乾坤金店有限责任公司的武经理介绍，近期金价波动幅度不大，处于小涨的一波行情。



首府投资者：热情不高



与股市飘红后，资金大量流入相比，金价的回暖，却没有带来多少投资者。



据内蒙古乾坤金店有限责任公司的武经理介绍，乾坤金店在内蒙古有30多家门店，与去年同期相比，今年的销售量至少下跌了40%，跌幅最明显的是鄂尔多斯市。回想起2012年底到2013年初，中国大妈疯抢黄金的场景，武经理说，那是销售量最好的年份。



千足金饰品价格在2011年为400元/克，到了2012年底，国际金价大跌，零售市场千足金饰品的价格跌到了300元/克，巨额的跌幅，引起了市场的追捧，全球的黄金市场，都充斥着中国大妈的身影。一轮疯抢之后，金价并没有如期走高，大妈们揣着黄金，望洋兴叹。自古以来最保值的黄金，也难免跌跌不休的命运。



而这一轮小幅上涨，尽管被媒体不断提起，但是投资者却再无热情来关注。武经理分析说，这和经济大环境低迷有关。



对于短期市场温度不高的现状，金口碑珠宝何经理则认为，随着新年、春节的临近，结婚办喜宴的人群会增多，黄金消费必定会迎来阳春日。



国际现货黄金：炒得惊心动魄



和黄金饰品市场的波澜不惊相比，黄金投资市场却是惊心动魄。



首府的宋先生1年前在博威环球投资公司开通了炒金账户，说炒金，有点不准确，炒国际现货才更准确，黄金只是国际现货中的一个品种。与炒股不同，炒黄金现货是24小时交易，也就是说一天24小时行情随时变动。当天买入，当天就可以卖出。中国的夜晚，正是美国的白天，美国的行情影响全球的行情。所以宋先生在别人甜蜜梦乡的时候，都在盯着电脑，监测行情。



俗话说一分耕耘一分收获，但是宋先生的夜夜无眠，却没有换来好的收益。国际金价的连连下跌，验证了那句没最低，只有更低。最终今年6月份，损失了将近一半资金的宋先生，不再熬夜炒金了。



据博威环球投资公司呼和浩特负责人介绍，呼和浩特市和沿海发达地区相比，涉足国际现货交易的人非常少，他们公司呼和浩特账户总资金是300万美金，开户人数约30人。



投资者进行现货交易，每一手交易要缴纳50美金的佣金。从盈亏情况来看，70%的投资者是赚钱的，也有不少人赔钱。



实物黄金：好歹货在自己手里



和虚无缥缈的国际现货黄金交易来比，实物黄金交易似乎更让投资者安心。



记者从招商银行内蒙古呼和浩特如意支行理财经理张楠处了解到，投资者只需要在招商银行储蓄卡上，开一个实物黄金交易的账号，就可以同步上海黄金交易所进行交易了。投资者买入黄金后，如果想变现，就可以向银行提出申请，上海黄金交易所就会把等量的黄金托运到投资手里。正常情况下，黄金托运需要缴纳每100克60元的运保费，但是为鼓励投资热情，现在运保费是全免的。如果投资者不想变现，可以根据黄金市场情况卖出账户上的黄金。与国际现货的高佣金相比，实物黄金交易的佣金低得可怜，大约为0.019%。



但即使是投资实物黄金看似非常诱人，在首府依然很少有人会涉足这个领域。



黄金回收：交易少之又少



目前，黄金回收市场基本处于冰川时代。投资者不会拿着自己400元/克买的金首饰，在200多元/克的行情下去变现。



记者从乾坤金店了解到，该店千足金首饰回收价是230元/克，如果顾客想用旧款换新款，每克加收15元的加工费。



金口碑珠宝的黄金回收价格是210元/克，换款的话，加收5~15元不等的工费。



在换款和回收黄金之前，有个验金的环节，通过这个环节，能够知道黄金的品质和成分。



与要求变现的人数相比，用旧首饰换新款的消费者，会更多一些。



和所有有风险的投资产品一样，黄金从跌沛不破的金身，到起起伏伏的波动，给中国投资者上了最生动的一课：投资有风险，入市需谨慎。

