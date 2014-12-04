金库存量下降 或令伦敦市场失去主导地位

一些黄金分析师表示，伦敦的黄金市场存货非常有限，大量流出至亚洲买家，甚至接近要向批发商借来黄金的地步。



1个月黄金借贷费上涨至0.4%，是自2001年3月金价大涨以来的最高水平，法国外贸银行(Natixis)称这主要是因为黄金正在从西方投资者的手中流行亚洲。



另外，矿企也都在对冲其产品，以应对金价走低。也就是说，矿企先借来黄金，然后在未来用新产量再做交割。



三菱(Mitsubishi)的Jonathan Butler也认为，有大量黄金在从伦敦的金库流向亚洲，尤其是在俄罗斯受到制裁，其黄金产量难以出口的情况下。



现货溢价在工业商品市场中更多久，而黄金出现这种情况就意味着，市场预计着未来的金价将更低。



在需求面，印度的黄金进口在9月和10月连续两个月超过100吨。中国大陆通过香港的黄金进口尽管相较去年有所下降，但已经连续三个月上涨。



伦敦的金库今年至今出口了约150亿英镑的黄金，进口则只有100亿英镑。



此前BullionVault曾经称，伦敦金库存量的下跌成为了伦敦主导黄金市场的一个基本面变化，在2013年金价大跌中，亚洲金价的升水使得大量黄金从伦敦金库中流出，通过瑞士流向中东再到亚洲地区。



而到2014年年末，标准银行(Standard Bank)报告指出：“黄金远期利率大量收紧，受到实物需求疲软和ETF流出的影响。”



SPDR黄金ETF自2012年年底至今已经流出了47%，目前的持有量接近6年最低水平。



俄罗斯央行在大量增持黄金，并且是直接从俄罗斯矿企手里购买。



Butler表示：“从伦敦的黄金出借利率来看，这表明金价可能会有走高，借方在争夺黄金，不过这并不肯定。”

