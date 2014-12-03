美石油大亨过去三个月因油价下跌损失一半财富

媒体周二报道称，作为美国页岩油气开发热潮的奠基者，大陆资源公司的创始人，首席执行官哈罗德-哈姆（Harold Hamm）的财富净值在过去三个月中因为油价的下跌而损失一半。

哈罗德-哈姆的大陆资源公司在北达科他州拥有100万英亩油田。彭博社追踪的数据显示，哈罗德-哈姆持有的大陆资源公司股票价值从8月以来下跌了超过120亿美元。根据彭博社亿万富翁指数的统计，作为公司的最大股东，哈罗德-哈姆目前的身家还有111亿美元。

哈罗德-哈姆在接受媒体访问时承认，随着油价的继续下挫，美国页岩油气产量的下降已经是在所难免。他说，“这个行业会不会放缓？当然的。没人会亏着钱去钻探，勘探等等。他们都停手了，在价格复苏之前不会继续钻探。事情应该是这个样子。”

与此同时，11月也是过去近三十年以来美国原油产量的最高峰。美国的油田在这一个月中每天出产886.4万桶原油，是1986年5月以来的最高日均值。哈罗德-哈姆也说，相比委内瑞拉和伊朗，在得克萨斯州和北达科他州的页岩油气开发商受到原油价格下跌的伤害并不太重。

哈罗德-哈姆在访问中说，“我们可以很快调整，公司调整起来比国家要快得多。作为一个国家，有人挨饿，或者有人们已经习以为常的社会政策，那么调整会是很难的。”他表示，“我们正在经历的是路上的一点颠簸，一次修正，一个调整。人们需要冷静，看得长远一点，不管是现在还是任何时候，都没有必要慌张。”

这还不是哈罗德-哈姆2014年以来唯一的财产损失——他在11月的时候结束了长达26年的婚姻，为此付出了近10亿美元的代价。